В России планируют расширить продленку для младшеклассников

Российские власти планируют расширять охват младшеклассников группами продленного дня. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными назначены Минпросвещения России и региональные власти. Меры рассчитаны на ближайшие пять лет. За это время должна вырасти доля учеников 1-4-х классов на продленке.

Как информировал в прошлом году Народный фронт, более 60% россиян в ходе мониторинга сообщили, что их дети-школьники не посещают группы продленного дня из-за их отсутствия или высокой стоимости услуги. Родители также называли проблемой ограниченное количество мест на продленке. Так, в некоторых случаях на класс из 25 человек выделялось всего 8 мест, приоритет при зачислении - у детей льготных категорий.

В феврале 2025 года заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев говорил, что в 2023-2024 учебном году примерно у 115 тыс. учеников младших классов была потребность в продленке, но не было возможности на нее попасть.