Педиатр призвал не нарушать режим во время зимних каникул

Зимние каникулы необходимо провести с пользой, не нарушая привычный режим. Об этом рассказала главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По словам врача, нарушение распорядка дня приводит к нарушениям сна, что в последующем отразится на здоровье ребенка.

Особенно важно следить за режимом малышей и не пропускать дневной сон, подчеркнула Одинаева.

«Пусть подъем и отход ко сну будут чуть более гибкими, но предсказуемыми. Важно следить за тем, чтобы подростки не переворачивали сутки с ног на голову», — добавила педиатр.

Чтобы возвращение к учебному процессу прошло мягче, ближе к завершению каникул школьников нужно приучать к обычному расписанию.

Что касается питания, во время каникул нельзя отказываться от сбалансированного питания и злоупотреблять сладостями.

Избыток жирного, жареного также грозит расстройством пищеварения и аллергическими реакциями.

Вместо походов в многолюдные торгово-развлекательные центры детей стоит вывести на прогулки в парки, на катки или покататься на горках.