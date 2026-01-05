Как не перегрузить ребенка яркими эмоциями в новогодние праздники

Яркие эмоции от праздников, красивых украшений и елок, подарков, гостей и развлечений могут негативно отразиться на психике ребенка и, как следствие, на моральном состоянии родителей. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, как не перегрузить ребенка яркими эмоциями в праздники.

© Freepik

По ее словам, важно знать, что в психике ребенка примерно до наступления пубертата (до 13–14 лет) идут процессы созревания и формирования определенных структур. Например, причинно-следственные связи формируются только к 12 годам.

«Одна из особенностей созревания детской психики — это преобладание процессов возбуждения над процессами торможения. Именно поэтому дети так легко включаются в игры и беготню и так тяжело их бывает успокоить и уложить спать», — сказала она.

Эксперт дала несколько советов, чтобы каникулы не превратились в уничтожение режима дня и чтобы входить в рабочий график не было мучительно больно.

Сохранять режим

«Режим дня летит в небытие в самые первые дни каникул. Взрослые расслабляются, и дети пользуются этим по полной. Постарайтесь сохранить хотя бы одно и то же время подъема и отбоя. Да, во время каникул можно сдвинуть режим на адекватное время. Но очень важно вставать и ложиться в одно и то же время. Это бывает даже важнее, чем количество сна», — сказала психолог.

Гигиенические ритуалы

«Во время всеобщего карантина был популярен совет при работе из дома: все равно не забывать о гигиене и рабочем дресс-коде. С детьми это работает точно так же. Провести 1 января в пижаме — это может стать классной семейной традицией. Но провести все каникулы в пижаме, забыв о зубной щетке и расческе, — чревато для психики. Переодеться из пижамы в другой наряд, умыться, почистить зубы — это небольшие волевые поступки для ребенка. И отменить их просто так, без весомого повода — значит нарушить и формирование силы воли и мотивации, а также сбить какие-то понятные рамки и границы поведения», — уверена Алексеева.

Ограничить сладости

«Притом что уже много лет нет сложностей купить какие бы то ни было сладости, "сладкие мешки" — до сих пор актуальный подарок для детей. Если такой подарок достался вашему ребенку — определите допустимое количество конфет в день. Сладости — это неплохо, но бесконтрольное и чрезмерное потребление сахара вредно для здоровья. Также праздники начинают ассоциироваться у ребенка именно с большим количеством сладостей, что чревато развитием нарушений пищевого поведения», — объяснила она.

Домашние обязанности

«Для каждого возраста есть определенный список домашних обязанностей. Например, в три года ребенок может отнести свою тарелку к раковине, в четыре — застелить свою постель, в пять — убирать в своей комнате, в шесть — приготовить себе бутерброд, в семь — помогать родителям нести пакеты с продуктами. Именно каникулы являются отличным временем, чтобы без спешки дать ребенку погрузиться в интересный мир рутинных дел. Так проще поддерживать режим и занимать ребенка чем-то полезным и при этом не нагружать его развивающими занятиями. Все-таки в каникулы нужно отдыхать», — считает собеседница «ВМ».

Не пытаться посетить все елки в городе

«Иногда у родителей возникает желание в дни новогодних каникул посетить все мероприятия, елки и праздничные торжества. Но чтобы получать удовольствие от досуга, между мероприятиями должны быть паузы. Эмоции должны сформироваться, чтобы были время и возможность порефлексировать и обсудить. Ведь смысл посещения какого-то шоу или спектакля не только в том, чтобы насладиться зрелищем, но суметь после этого заметить свои эмоции, суметь про них рассказать, обсудить это с родными. Иначе все дни сливаются в одну яркую быструю смену картинок, а после остается только странное чувство усталости от праздников. Наша психика — детей и взрослых — устает от зрелищ. Нужно ведь смотреть и слушать, обрабатывать много информации. Это работа и нагрузка для мозга», — подчеркнула Алексеева.

Давать время для ничегонеделания.

«Найдите в плотном графике каникул время, когда вы дадите себе и ребенку возможность ничего не делать. Просто рассматривать красивые игрушки на елке, болтать, вспоминать самые приятные моменты прошедшего года, придумывать новые мечты и строить планы», — подытожила психолог.

