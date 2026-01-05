Первый смартфон ребенка: лучшие приложения для обучения и развития

Первый смартфон для ребенка — это большое событие для всей семьи. Но, как и к другим важным событиям, к нему стоит подготовиться заранее. В конце концов, телефон станет для ребенка проводником в новый мир — неизведанный, и полный открытий. Новые гаджеты становятся не только источником знаний и приятных впечатлений, но и поводом для беспокойства. Рассказываем, какие приложения установить на мобильный телефон ребенка, чтобы помочь ему учиться и развиваться.

© Unsplash

«Родительский контроль Kroha»

Приложение, благодаря которому родители могут узнать обо всем, что происходит на смартфонах их детей. Здесь можно установить блокировки для определенных приложений, отслеживать, кому звонит и отправляет сообщения маленький пользователь, какие веб-сайты он просматривает и что он фотографирует на свое устройство.

Образование

Смартфоны — не обязательно зло и "пожиратель времени". Можно и нужно научиться правильно им пользоваться. Например, с помощью смартфона учеба может стать увлекательным процессом для детей любого возраста. Гаджеты могут помочь детям развить логику, мышление и память, выучить буквы и цифры, понять различные темы, научиться писать и считать. Для этого достаточно скачать необходимые приложения на смартфон вашего ребенка. Вот некоторые из них:

Cut the Rope

Игра-головоломка, которая учит логике и законам физики. В игре знания представлены в увлекательной и практичной форме. Некоторые уровни трудно пройти не только детям, но и взрослым.

«Рисовалка»

Малыш научится рисовать различных животных, разовьет воображение и мелкую моторику.

Star Walk

Атлас звездного неба и начальные знания по астрономии — даже взрослому будет интересно заглянуть в это приложение.

LogicLike

Умные игры и задачи, созданные психологами, сформируют у ребенка логическое мышление и подогреют интерес к учебе.

«Математика и цифры для детей»

Много игр и увлекательных заданий, где ребенок легко и просто запомнит цифры и научится базовым действиям с числами.

«Правила дорожного движения»

Запомнить правила с первого раза практически невозможно. Установите для ребенка приложение. Это будет эффективнее постоянных напоминаний о том, что нужно переходить дорогу на зеленый свет. Кстати, оно также поможет детям понять, как водители видят мир.

«Таблица умножения. Тренажер»

Рекомендуем выбрать самое простое приложение для изучения и повторения. Механизм здесь максимально прост: приложение задает пример, и ребенок вводит ответ. Каждый правильный ответ "рисует" небольшой штрих на экране. 20 правильных ответов — готовый рисунок. Кстати, приложение запоминает неправильные ответы и приводит примеры, где ребенок ошибается, чаще других.

Focusito

Проблемы с тем, чтобы сосредоточиться на задаче, возникают даже у взрослых. Детям особенно трудно справиться с желанием открыть мультфильмы или видео в социальных сетях. Как ни странно, смартфоны тоже могут помочь решить эту проблему: приложение работает по принципу pomodoro (25 минут работы, 5/10 минут отдыха), также на него можно установить "белый шум", который позволяет сосредоточиться на задаче.

Подкасты

Отличная альтернатива мультфильмам и социальным сетям. Подкасты развлекают, расслабляют, например, после учебного дня, и одновременно помогают узнавать что-то новое.

Банковское приложение

Банковские продукты сегодня доступны для детей с 7 лет. Они могут стать хорошим помощником в обучении финансовой грамотности. Например, в банковском приложении ребенок может отслеживать, сколько денег и на что он потратил, открывать копилку и даже выполнять задания, поставленные родителями, и получать за них оплату. Но очень важно, чтобы родители рассказали обо всех его функциях, согласились на фиксированную сумму карманных денег, которую они планируют перечислять на карту, объяснили, как можно сэкономить деньги.