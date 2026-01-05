Несмотря на зимние праздники, многие студенты активно готовятся к сессии, а старшеклассники решают пробные варианты ОГЭ и ЕГЭ. Семейный психолог Юлия Юданова дала рекомендации по подготовке к экзаменам.

По ее словам, важно правильно распланировать время. Можно заранее записать график в ежедневник или смартфон, распределив по дням недели билеты. Можно начать учить по 1–3 билетам в день.

Кроме того, Юданова напомнила о важности регулярного приема пищи и сна в период подготовки, чтобы давать организму возможность отдохнуть и восстановиться. Учащимся необходимо делать перерывы на отдых. Не стоит забывать про общение с друзьями и близкими. Важно заниматься спортом, смотреть любимые фильмы, гулять и не игнорировать свои увлечения.

«Любые активности дадут вам заряд энергии и прилив сил. Главное — сохранять баланс, чередовать учебу с отдыхом. Делиться переживаниями с близкими и не замыкаться в себе», — посоветовала Юданова в беседе с «Радио 1».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что заявления о возможной работе дворником из-за неудач в учебе не мотивируют детей.