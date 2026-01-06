Пять зимних бесплатных развлечений для семей с детьми

В морозную снежную зиму активные прогулки на свежем воздухе становятся главным способом укрепить иммунитет и создать себе праздничное настроение. "Российская газета" поговорила с экспертами о том, какие качества и навыки развивают зимние уличные игры у детей и взрослых.

Заряд энергии и крепкое здоровье

В спокойную зимнюю погоду пребывание всей семьей на свежем воздухе и любые физические нагрузки — от прогулки спокойным шагом до катания с горки, на лыжах или коньках — всегда приносят массу позитива.

«‎Это не только биохимические и физиологические процессы, это всегда определенная психоэмоциональная составляющая. В любом, даже самом кондиционированном проветриваемом зале или помещении не будет такого обмена веществ и такого насыщения крови кислородом», — отмечает мастер спорта по фигурному катанию, тренер, психолог Жанна Сорока.

Эксперт напомнила, что при этом важно не допускать переохлаждения.

«‎Должна быть правильно подобрана одежда и выбрано правильное время суток — с учетом возраста ребенка и его особенностей. Дыхание открытым ртом способствует привыканию гладких мышц гортани к морозному воздуху. И это, конечно, дает укрепление иммунитета», — говорит Жанна Сорока.

Для ребенка дошкольного возраста игра — ведущий вид деятельности, поэтому очень важно, чтобы дети играли как можно больше, напоминает профессор, заведующая кафедрой этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования ФГБОУ ВО МГППУ Ольга Павлова.

«‎Игра — такой вид деятельности, в котором развиваются все познавательные процессы: мышление, память, воображение, а также эмоциональный интеллект ребенка: он учится справляться с разными эмоциями и выражать их различными способами. В игре развиваются социальные и речевые навыки детей», — говорит Ольга Павлова.

«‎Старые» игры на новый лад

Тюбинг

Для выбора правильной и безопасной "ватрушки" необходимо учитывать размер, нагрузку, частоту использования, а также возраст ребенка, его рост и вес. Специалисты рекомендуют обращать внимание на особенности конструкции и комплектацию. Для катания с горки вместе с ребенком-дошкольником можно выбирать двухместные конструкции, а если в семье двое или более детей — устраивать съезды с горок наперегонки.

«‎Совместная со взрослым игра позволяет увидеть ребенку разные модели поведения в игровой ситуации, которые вполне можно перенести на реальную жизнь. В игровой деятельности важен сам процесс, поэтому прекрасно, когда взрослые и дети могут насладиться этим процессом вместе. Когда играет вместе вся семья, это важный вклад в эмоциональный капитал семьи, так как в ходе игры строится доверие и открытое общение между людьми разного возраста», — отмечает Ольга Павлова.

Снежный тир

Обычные "снежки" могут стать проверкой на меткость и способом развить концентрацию внимания и силу воли. "Стрелять" по искусственным мишеням безопаснее, а пространства для маневров со статичной целью больше.

Несмотря на то, что сегодня в России немало компаний предлагают выездную услугу, с монтажом конструкций и помощью администраторов, организовать место для игры самостоятельно можно и на детской площадке, и во дворе своего частного дома. В качестве мишеней подойдут фигуры из снега, большие сумки или собственный забор.

Большая семья может устроить командное состязание.

«‎Командные игры всегда дают сплоченность, — отмечает Жанна Сорока. — Это развивает эмоциональный интеллект внутри семьи или внутри группы друзей, когда мы начинаем лучше понимать и принимать другого человека. Например, у кого-то лучше меткость, у кого-то — скорость, у кого-то лучше развит навык эмоциональной поддержки. Когда семья трудится над достижением какой-либо цели, даже в спортивных соревнованиях, полученные навыки переходят и в обыденную жизнь».

Снеговик на скорость

Обычная лепка снеговика может превратиться в состязание, если команды лепят фигуру по принципу "кто быстрее". Взрослые и дети могут быть в разных командах, а результат не всегда бывает ожидаемым.

Кроме того, лепка снежной фигуры может стать увлекательным творческим процессом, ведь соревноваться можно не только в скорости, но и в креативности. "Дизайнерские" снеговики или фигуры из подручных материалов — хорошая тренировка воображения.

«‎Любой творческий труд развивает фантазию и заряжает энергией, — говорит член Московского союза художников Алена Кренделева. — Снежная скульптура, как и глиняная, знакомы нам с детства. Создавая снеговика, каждый может испробовать прием лепки по частям. Этот профессиональный прием есть и в глиняной скульптуре. Другой известный прием — набрать массу снега, а потом отсекать лишнее».

Снежная живопись

Снеговика, как и любую другую снежную фигуру, можно не только одеть и стилизовать, но и раскрасить. Для такой живописи в целом используется любая снежная поверхность, ровная или не очень. По словам Алены Кренделевой, для создания таких "картин" подойдет любая водорастворимая краска или акварель.

Соревноваться в создании цветных сугробов также можно командами.

«‎Игра на равных со взрослыми укрепляет самооценку детей, ребенок видит свою важную роль в семейной коммуникации, видит, что взрослый переходит из роли контролирующей фигуры в партнерскую позицию, — говорит Ольга Павлова. — Совместные игры формируют семейные традиции, которые становятся ресурсом на всю жизнь, создавая копилку приятных воспоминаний; они укрепляют привязанность в семье и позволяют всем членам семьи лучше узнать друг друга».

Ледяные фигуры

Прозрачный или цветной замок изо льда может стать своеобразным произведением искусства, а создавать его вместе — одно из лучших занятий для всей семьи. Самый простой способ "строительства" — из готовых ледяных кирпичей, когда прозрачная вода замораживается в пластиковых контейнерах. Для окрашивания такого вида материала используются пищевые красители или строительные колеры.

Наименее сложные фигуры в таком творчестве — стилизованные или геометричные, например, Щелкунчик, отмечает Алена Кренделева. Сложная композиция может содержать две и более фигур. Красить готовую фигуру следует, когда она уже полностью обледенела, напоминает эксперт.

Ледяные фигуры также могут стать основой для спортивной эстафеты.

«Совместный досуг — это уникальное время на новогодних каникулах, когда можно посвятить время изучению друг друга, — говорит Жанна Сорока. — Приятно, когда это идет в совокупности со спортом, потому что спорт — это ключ к взаимопониманию, к здоровью, к улучшению качества жизни в целом».