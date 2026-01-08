Как родители могут поддержать детей перед экзаменами

Зимой традиционно школьники и студенты готовятся к экзаменам и сессии, что вызывает тревогу и волнение. Психологи отметили рост обращений родителей и подростков за психологической поддержкой именно в этот период. Одна из главных проблем — необходимость справиться с нервозностью и подготовить ребенка морально и физически к предстоящим испытаниям.

Семейный психолог Юлия Юданова поделилась рекомендациями для семей, чьи дети готовятся к важным событиям учебного года. Основной посыл — поддержка и понимание. Родители должны проявлять внимание и заботу, искренне интересоваться успехами и переживаниями ребенка, часто хвалить и поощрять позитивное поведение. Простые, но важные фразы, вроде «Я горжусь тобой независимо от результатов», способны вселять уверенность.

Также важна помощь в организации быта школьника: минимизировать домашние дела, наладить правильное питание, особенно включить белок, витамины и полезные жиры, обеспечить полноценный сон и активный отдых. Релаксация, прогулки на свежем воздухе и даже простой домашний массаж помогут снять напряжение мышц шеи и плеч, вызванное долгим сидением над учебниками.

Родителям необходимо создавать дома атмосферу тепла и понимания, минимально критиковать и подчеркивать важность самого процесса подготовки, а не конечного результата. Психолог убеждена, что правильно подобранная стратегия взаимодействия позволит ребенку успешно пройти экзамены и сохранить крепкое физическое и эмоциональное здоровье, сообщает «Радио 1».

Экзамены вызывают тревогу у выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей. Психолог семейного центра «Горизонт» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Галина Коростелева поделилась с «Вечерней Москвой» лайфхаками, которые помогут снизить напряжение в период экзаменов.