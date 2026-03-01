Как уложить ребенка спать, если он капризничает

К концу дня детская нервная система работает на пределе. Для сравнения: за несколько часов ребенок получает больше стимулов, чем взрослый за весь день. Мозг малыша еще не умеет самостоятельно справляться с возбуждением, поэтому усталость проявляется сильной раздражительностью, плачем и в некоторых случаях даже агрессией.

© ozgurcankaya/iStock.com

Чем младше ребенок, тем хуже он распознает собственную усталость. Он не считывает потребность организма во сне, а ощущает лишь дискомфорт, который выражает через капризы. В этот момент попытки уговаривать, стыдить или отвлекать малыша ситуацию только усугубляют. Но что тогда поможет уложить малыша? На этот вопрос ответит «‎Рамблер».

Роль хронического недосыпа

Регулярные сложности с засыпанием часто связаны с накопленным недосыпом. Если ребенок недосыпает несколько дней подряд, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Он мешает выработке мелатонина, который отвечает за засыпание. Так и возникает замкнутый круг: ребенок устал, но не может уснуть, капризничает, засыпает поздно и на следующий день чувствует себя еще хуже. Без коррекции режима этот цикл может длиться неделями.

Повторяющиеся действия как основа спокойного сна

Если каждый вечер проходит по-разному, мозг не понимает, когда и как «выключаться». Именно поэтому важно соблюдать одни и те же вечерние ритуалы. И желательно повторять их в приблизительно одно и то же время. Например: спокойный ужин, водные процедуры, надевание пижамы, выключение света, поцелуй перед сном. Со временем организм автоматически начнет реагировать на эту цепочку действий.

Игры для детей, способствующие развитию эмоционального интеллекта

Эмоциональный контакт перед сном

Часто капризы — это всего-навсего попытка получить внимание. В течение дня, если мама с папой на работе, ребенок может соскучиться, и поэтому, вечером, когда родители освобождаются от дел, у него появляется возможность восполнить дефицит близости. Если перед сном малыш не ощущает полного удовлетворения потребности в контакте с семьей, он начинает удерживать взрослого капризами.

Главная ошибка родителей

Ошибкой считается идея об изменении исключительно вечерней рутины ребенка. Скорость засыпания напрямую зависит, в том числе от того, как прошел день. Если ребенок слишком долго бодрствует, пропускает дневной сон или, наоборот, спит днем слишком много, организм не успевает подготовиться к ночному отдыху.

Важно также следить за уровнем нагрузки ребенка в течение дня. Перегруженный кружками, гаджетами и впечатлениями малыш физически не способен быстро успокоиться.

Почему наказания и давление не работают?

Попытки ускорить засыпание с помощью угроз, давления или упреков чаще всего дают обратный эффект. Страх и напряжение, которые в этот момент испытывает ребенок, активируют его нервную систему, тем самым делая засыпание физиологически невозможным.

Сон не возникает по требованию. Он наступает только тогда, когда малыш ощущает себя в безопасности. Поэтому так важны спокойное состояние взрослого, забота, мягкость, предсказуемость действий и отсутствие конфликтов перед сном.

Если ребенок регулярно капризничает перед сном дольше двух–трех недель, несмотря на выстроенный режим, стоит обратить внимание на общее состояние малыша: может он чем-то обеспокоен или заболел. Поэтому, если проблему не удается решить самостоятельно, лучше перестраховаться и обратиться к врачу.

Ранее мы писали, зачем ребенку нужен распорядок дня.