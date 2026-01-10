Как помочь ребенку вернуться к учебному ритму после каникул

Новогодние каникулы — это мир, где время течет по-другому: сладкие мандарины, веселые фильмы допоздна, игры с друзьями и полная свобода от школьного расписания. Но когда сказка заканчивается, на смену ей снова приходит реальность с ранними подъемами и домашними заданиями. Как помочь ребенку совершить переход от расслабленного досуга и долгого отдыха к сосредоточенной учебе плавно и без срывов, рассказала Светлана Сазонова, психолог, заведующая отделением социально-психологической реабилитации реабилитационного центра для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Начинаем готовиться к первому уроку заранее

Резкий возврат к жизни по расписанию вызывает у ребенка сопротивление. Психолог советует начинать плавную перестройку за три-четыре дня до школы: каждый раз ложиться спать и вставать утром немного раньше. Даже постепенный сдвиг времени всего на 10 минут даст положительный результат.

Минимум за полчаса до сна необходимо убрать смартфоны и другие гаджеты. Для подготовки к отдыху мозгу нужно время. Предложите альтернативу — совместное чтение вслух или спокойный разговор о прошедшем дне.

«Если ребенку сложно перестроиться, используйте прием “будильник наоборот”: ставьте таймер не на подъем, а на отход ко сну — со спокойным звуком, который нравится. Это формирует позитивное ожидание, а не протест», — отметила Светлана Сазонова.

Не забываем про физическую активность

После долгого сидения за праздничным столом и гаджетами телу нужна перезагрузка. Утренняя зарядка-пятиминутка под бодрую музыку, прогулка в парке или 10 минут игры в твистер вечером помогут снять мышечное напряжение и улучшат качество сна. Это особенно важно для младших школьников, которым сложно долго сидеть на месте.

Возвращаем привычный распорядок

Осознанно восстанавливайте школьные ритуалы. Режим — это не только сон. Это повторяющиеся «якоря», которые дают мозгу сигнал «все идет по плану». Начните с малого: завтракайте в одно время, за два дня до учебы достаньте и вместе погладьте школьную форму, вечером собирайте рюкзак. Эти действия не несут сильной нагрузки, но возвращают чувство привычного порядка, снижая общую тревожность.

Первая неделя — не геройствуем, а адаптируемся

Не стоит пытаться заставить ребенка сразу взять высокий темп учебы. Вместо этого лучше чередовать учебу, прогулки и любимые занятия. Желательно, чтобы один-два пункта в этот список добавил сам ребенок. Это создаст ощущение контроля ситуации, а не потери свободы. На первой учебной неделе родителям нужно отмечать даже маленькие успехи школьника, которые могут показаться незначительными. Например, если он сам собрал портфель или вспомнил, где лежит тетрадь по математике.

«Используйте правило 30 секунд: заметили успех — хвалите сразу. Быстрая обратная связь делает мотивацию устойчивой и ощутимой для ребенка», — подчеркивает Светлана Сазонова.

Используем позитивные формулировки и видим маленькие победы

Важно перевести фокус с обязанности ходить в школу на интерес и напомнить о том, что в классе ждут не только задания, но и друзья. Вместо фразы «скоро опять уроки» родителям можно попробовать спросить: «Как ты думаешь, что нового произошло у твоих одноклассников за каникулы?». Это настроит ребенка на разговор об учебе и школьных делах с друзьями в позитивном ключе.

Если ребенок боится контрольных, то психолог рекомендует во время каникул провести хотя бы одну репетицию: предложите разыграть урок, пусть он представит, как спокойно входит в класс, садится, делает задание и выходит довольным. Мозг запомнит позитивную картинку, и тревога снизится.

Постепенно вернуть учебное настроение после каникул можно, используя простые интерактивные практики. Например, каждое утро помогать ребенку ставить одну маленькую и конкретную цель на день: решить пять примеров без ошибок, помочь однокласснику с заданием, приходить в класс за 10 минут до звонка.

Дома нужно приготовить коробку и, например, фишки. Вечером, если цель достигнута, ребенок должен положить фишку в коробку. К концу недели полная коробка станет наглядным доказательством: «Я могу! У меня получается!».

Задача первых недель в школе — не оценка за контрольную, а успешная адаптация. Когда фокус смещается с «надо учиться» на «как нам комфортно вернуться к учебе», исчезает лишнее напряжение. Психолог уверена, что ребенок, которого поддержали в этот период, обретает важнейший навык — гибкость. Умение мягко переключаться между отдыхом и учебой пригодится ему не только в школе, но и в будущем.

