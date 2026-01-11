Как нежелание родителей пожениться влияет на детей

Согласно исследованию, около 30 процентов женщин с зарплатой выше средней считают, что для рождения ребенка необязательно вступать в официальный брак. Среди мужчин с высоким доходом выше доля тех, кто предпочитает рождение детей после печати в паспорте. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как психологически развиваются дети в семье, где мама и папа не женаты.

Все семьи разные

По ее словам, ребенку нужны оба родителя и стабильность, вне зависимости от официального оформления брака. Если родители не женаты, но у них очень хорошие близкие отношения, это не отразится на ребенке негативно.

«Официальный брак не гарантирует счастливую семью. В подобном союзе могут быть ссоры и конфликты, партнеры недовольны отношениями, тогда это будет негативно отражаться на ребенке, даже учитывая наличие печати в паспорте. А есть семьи, где мужчина и женщина любят друг друга, заботятся и бережно относятся к ребенку, но не хотят по каким-либо причинам узаконить свои отношения, и в такой семье малыш не будет страдать. Он будет чувствовать себя в безопасности и стабильности», — сказала она.

Однако если семья живет в небольшом городе и в окружении принято обязательно регистрировать брак, то учителя, воспитатели, соседи могут задавать неудобные вопросы на эту тему, которые будут ранить ребенка, подчеркнула специалист.

Когда мама годами ждет предложения

Психолог отметила, что если один из супругов хочет узаконить отношения, а другой категорически против этого и не идет на уступки, то это значительно усложняет ситуацию в семье, что может негативно повлиять на ребенка.

«Один партнер страдает в таком союзе, потому что его потребность в официальном браке игнорируется второй стороной. Часто бывает, что женщины, которые живут много лет в гражданском браке, чувствуют себя неуверенно, скрывают внутри свою обиду на мужчину. Тогда мама будет очень тревожной и передавать это ребенку. Малыш будет расти неуверенным в себе и чувствовать себя неполноценным, могут развиться тревожные расстройства. Это неблагоприятная почва для формирования психики и личности ребенка», — предупредила Наумова.

Ребенок считает это нормой

По ее мнению, если ребенок живет в семье, где мама и папа не расписаны, то он считает это нормой, потому что не знает другой реальности.

«Вероятно, ребенок также не захочет создавать официальную семью, повторит судьбу родителей или даже откажется от любых серьезных отношений в будущем и рождения детей. Но иногда взрослые дети поступают наоборот, как принято в семье, и делают все по-другому, но это тоже не очень здоровая концепция. Поэтому важно создавать для ребенка благоприятные условия для развития и подавать хороший пример крепких отношений, передавать ценности традиционной семьи. Нужно закладывать это с самого детства, чтобы ребенок был счастлив во взрослом возрасте», — посоветовала собеседница издания.

