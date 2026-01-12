Детям и подросткам объяснили, как вести себя в интернете

Истории и географии детей учат в школе. А вот уроков поведения в интернете в школьных расписаниях пока нет. Этот пробел решили ликвидировать в Следственном комитете РФ. Что вполне объяснимо. Сотрудникам ведомств все чаще приходится расследовать преступления, в различной мере связанные с неправильными действиями юных пользователей в Сети.

Ведомство Александра Бастрыкина обратило внимание детей и их родителей на необходимость соблюдения мер безопасности в интернете. В СК перечислили несколько нехитрых правил "компьютерной гигиены", которые помогут обезопасить несовершеннолетних в интернете.

Начнем с главного - по мнению ведомства, ребятам надо помнить, что фотография, размещенная в интернете, доступна для просмотра всем. Поэтому следователи советуют детям не размещать фото, на которых изображена их семья, школа, дом и другие личные данные.

Также при регистрации на сайтах желательно не указывать личную информацию - номер телефона, адрес места жительства, школы, место работы родителей и другое. Ведь такие сведения могут быть доступны незнакомым людям. Не рекомендуется размещать и свои фотографии, давая тем самым представление о том, как вы выглядите, посторонним людям. Еще совет от специалистов - никому и никогда не разглашать свои пароли.

"Они - ваш главный секрет", - напоминает детям СК.

И советует придумать свой уникальный пароль, о котором никто не сможет догадаться. Не записывать пароли на бумаге, не хранить их в открытом доступе, не отправлять по электронной почте.

СКР объясняет: нежелательные письма от незнакомых людей называются "спам". Если вы получили такое письмо, не отвечайте на него. Такие письма могут содержать вирусы. В случае если вы ответите на подобное письмо, отправитель также будет знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылать вам спам.

СКР просит ребят не вступать в незнакомые сообщества и не распространять неясную информацию

А если в интернете вы решили скачать картинку, игру или мелодию, а вас просят отправить СМС, не делайте этого.

Вы можете потерять деньги, которые могли бы потратить на что-то другое.

Еще хороший совет - надо помнить, что даже в интернете существует "сетевой этикет". Если вы пишете сообщение заглавными буквами, то собеседник может подумать, что вы кричите на него.

А если приходят письма с неприятным и оскорбляющим содержанием, если кто-то ведет себя по отношению к вам неподобающим образом, то следует сообщить об этом взрослым.

И еще - уважайте собеседников в интернете. Никогда и ни при каких обстоятельствах не угрожайте другим, не размещайте агрессивный и провокационный материал. Будьте дружелюбны. Не грубите.

Следственный комитет предупреждает подростков: не вступайте в незнакомые сообщества и не распространяйте по чьей-либо просьбе информационные, провокационные и агрессивно настроенные материалы и сообщения. И добавляет - далеко не все, что можно прочесть или увидеть в интернете, - правда. Ребятам советуют не лениться и перепроверять информацию в других поисковиках или у родителей.

Следственный комитет напоминает детям, что многие люди рассказывают о себе в интернете неправду. И советует всегда сообщать взрослым обо всех случаях в интернете, которые вызвали у них смущение или тревогу.