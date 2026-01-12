Эксперт заявил о необходимости создания культа семьи в России

Следует пересмотреть все «основания жизни», не обращая внимания на заявления «псевдодемографов».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Семья — это высочайшая культура, за ней стоит счастье иметь детей, внуков, правнуков. Нам нужна новая модельная семья, вопреки болтовне всех этих западных и российских псевдодемографов про второй демографический переход. Нам нужно начать культ семьи для того, чтобы быть счастливыми, жить полномасштабной жизнью. Мы должны полностью пересмотреть и мировоззренческие, и все бытовые, материальные основания нашей жизни».

Ранее эксперт Сергей Чесноков счёл правильным порицать за одного ребёнка в семье. Многодетность должна стать «нормой».