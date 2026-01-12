По каким предметам в России чаще сдают ЕГЭ

Российские школьники в выборе предметов к сдаче ЕГЭ стали гораздо чаще выбирать профильную математику, физику и химию. Эксперты объясняют это изменением спроса на рынке труда.

Как утверждает министр просвещения Сергей Кравцов, выпускники стали гораздо чаще выбирать профильную математику, физику и химию для сдачи на ЕГЭ, а средний бал по этим предметам возрос до 61%.

Эксперты аргументируют такую расстановку приоритетов тем, что среди работодателей сейчас наиболее востребованы специалисты именно в этих областях – пишет агентство Росбалт. Доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Денис Лавров сообщил изданию о росте качества школьного образования в этих областях.

"В целом, с учетом последних тенденций спроса среди работодателей на выпускников по профессии в отраслях экономики, связанных с естественно-научными предметами, рост качества школьного образования, закономерен", – отметил Лавров.

Будущие абитуриенты, как отмечает эксперт, со всей ответственностью, смотрят на перспективу и стремятся чётко расставлять приоритеты при выборе предметов на ЕГЭ.