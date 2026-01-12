Первые месячные: о чем важно знать маме и как спокойно поговорить с дочерью

Это новый этап взросления тела. У девочки он может вызывать смесь любопытства, неловкости и тревоги, даже если формально она все знает. А для мамы — это момент, когда особенно важно не напугать, не смутить и не сделать из обычного физиологического процесса драму, из которой могут благополучно вырасти комплексы и блоки у повзрослевшей дочери.

Психолог Радмила Бакирова рассказала о ключевых моментах, которые помогут пройти этот этап бережно и без лишнего напряжения с обеих сторон.

Когда и как начинать разговор

Лучше всего — задолго до первых месячных, без привязки к собственно событию.

«Короткими фразами, между делом, без нравоучительных лекций. Так информация усваивается спокойнее и не окрашивается тревогой. Если разговор начинается уже по факту, важно прежде всего снизить напряжение: подчеркнуть, что с телом все в порядке и ничего страшного не происходит. Все, что нужно — это простое и честное объяснение, что тело растет и учится работать по-взрослому. Чем меньше пафоса и медицинских терминов, тем больше доверия», — говорит эксперт.

Что обязательно стоит объяснить

Девочке важно понимать базовые вещи: месячные — это не болезнь и не травма, кровь идет не из-за повреждения, цикл может быть нерегулярным первое время, ощущения у всех разные. Эти простые факты снимают массу скрытых страхов, которые подростки редко формулируют вслух. Также стоит заранее проговорить бытовые моменты: как часто менять средства гигиены, что делать, если месячные начались в школе, к кому можно обратиться за помощью. Все это дает ощущение контроля и безопасности.

Про тело, боль и норму

Важно честно сказать, что дискомфорт возможен, но он не обязан быть сильным. Легкая тянущая боль, усталость, изменения настроения — вариант нормы, а вот сильная боль, из-за которой невозможно жить обычной жизнью, — повод обращаться к врачу.

«Хорошо, если мама делится собственным опытом без драматизации, это формирует у девочки правильную установку: с телом можно договариваться, а не терпеть боль и не делать вид, что все в порядке (когда на самом деле — нет)», — подчеркивает психолог.

Гигиена и выбор средств без стыда

Разговор о прокладках, тампонах или менструальных чашах не должен быть неловким. Это не интимная тайна, а навык ухода за собой. Лучше предложить несколько вариантов и дать возможность выбрать, не навязывая некий правильный способ. Также стоит проговорить, что покупать средства гигиены — нормально, что они могут лежать в рюкзаке, что попросить помощи у взрослого — не стыдно.

Эмоции, самооценка и поддержка

Первая менструация часто совпадает с периодом, когда тело меняется быстрее, чем психика успевает адаптироваться. Здесь особенно важен посыл: с девочкой все в порядке, она не обязана соответствовать чьим-то ожиданиям. Лучшее, что может сделать мама — дать понять, что к ней можно прийти с любым вопросом, даже если он кажется глупым или странным. Не обязательно быть идеальным источником знаний (их как раз можно найти в том же интернете), гораздо важнее быть спокойным, надежным взрослым рядом.