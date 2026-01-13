Хандра или истинное желание: как понять, что пора уволиться

Россияне массово подумывают уволиться после новогодних праздников: заявление об уходе планирует написать каждый седьмой сотрудник, причем уже в ближайшее время. А каждый пятый планирует сначала взять отпуск, а затем уходить. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ильи Ахмедова, как определить истинное желание уволиться и не перепутать его с послепраздничной хандрой и апатией.

Почему после праздников возникает желание уволиться

Как рассказал эксперт, после новогодних праздников желание уволиться часто связано не с реальным решением, а с эмоциональным откатом и усталостью.

«Длинный отдых сбивает режим, снижает стрессовую выносливость и делает особенно резким контраст между свободой и рабочими обязательствами. В этом состоянии мозг стремится к самому простому выходу — "убрать источник напряжения", и мысль об увольнении кажется быстрым решением, хотя на деле это может быть лишь реакция на перегрузку», — объяснил психолог.

Как отличить хандру от реального желания

По словам специалиста, понять, что это именно послепраздничная хандра, можно по нескольким признакам:

мысли об увольнении появляются резко, сразу после выхода на работу, сопровождаются раздражением и апатией, но не подкреплены четким планом или пониманием, куда и зачем уходить;

при этом до праздников работа воспринималась терпимо или даже нормально, а негатив не был постоянным.

«Часто такие мысли ослабевают через одну–две недели по мере возвращения привычного ритма», — заверил Ахмедов.

О том, что желание уволиться более серьезное, говорят другие маркеры. К ним, по мнению психолога, относятся следующие «симптомы»:

негатив по отношению к работе, который сохраняется месяцами и был еще до праздников;

возвращение к обязанностям не вызывает просто лень или усталость, а ощущается как внутреннее сопротивление, опустошение или бессмысленность.

«Человек постоянно фантазирует об уходе, чувствует облегчение при мысли, что больше не придется туда возвращаться, и начинает продумывать альтернативы, чем он хочет заниматься, где искать новое место, какие шаги предпринять», — описал собеседник «ВМ».

Психолог добавил, что также тревожным сигналом является ситуация, когда работа влияет на здоровье и провоцирует:

постоянную усталость;

проблемы со сном;

раздражительность;

психосоматические симптомы.

Психолог порекомендовал дать себе время на адаптацию и не принимать резких решений в первые недели после праздников.

«Если спустя две–три недели ощущение "я здесь не на своем месте" не уходит, а наоборот, становится яснее и спокойнее, без эмоциональных всплесков, это часто указывает на осознанную потребность в изменениях. Настоящее решение об увольнении обычно приходит не в форме импульса, а как тихое и устойчивое понимание, что текущая работа больше не соответствует возможностям, ценностям или состоянию человека», — заключил Ахмедов.

