Почему дети и родители «задвигают» учебу ради киберспорта

Цифровой спорт и медиаплатформы до сих пор вызывают в обществе эффект новизны, когда любая новость смотрится шокирующе. Но на самом деле история более чем прозаичная и многолетняя, заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

© Freepik

Так эксперт отреагировал на просьбу «Свободной Прессы» оценить данные о том, что современные дети все чаще увлекаются киберспортом, в котором сегодня нередко разыгрываются огромные денежные призы, и отодвигают учебу на второй или даже третий план. При этом многие родители с этим соглашаются.

«Если вместо киберспорта взять классический спорт, а вместо стриминга — классические медиа, вроде кино, мы можем увидеть много историй, где родители, ведомые компенсаторными механизмами — мечтал в юности стать чемпионом по хоккею, а теперь пытается реализовать это через сына — сами отталкивают ребенка от школы в пользу потенциальной звездной профессиональной карьеры. Если же говорить о киноиндустрии, зачастую съемки мешают учебе актеров-детей: они могут проходить по несколько месяцев в других городах, что требует от юного актера большой ответственности и самостоятельности в изучении учебного материала», — пояснил Пегов.

Собственно, в большом спорте, как и в большом кино занимающихся десятки и сотни тысяч, а звездами становятся единицы. По словам собеседника издания, не смотря на то, что сборная УУНиТ является одной из сильнейших команд страны (дважды победители Национальной лиги студенческого киберспорта, 2 место Чемпионата России по компьютерному спорту), преподаватели, прежде всего, мотивируют студентов получать образование.

«Кроме стабильной профессии на случай завершения карьеры (а киберспортсмены "выходят на пенсию" обычно не позже 30 лет) образование воспитывает гармонично развитую личность. Это особенно важно в случае детей, ведь их личность только формируется», — подчеркнул Пегов.

Начальник отдела организации и проведения комплексных мероприятий ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Даниил Лопатников заявил «СП», что компьютерный спорт признан в РФ видом спорта, и существуют секции в спортивных школах. Но это абсолютно не заменяет общего образования и не гарантирует успешной карьеры.

Эксперт привел аргументы «за» — «только если подходить к этому вопросу взвешенно»:

ранняя профессионализация (если действительно талантливый ребенок);

поддержка семьи и школы (индивидуальные программы, дистанционное обучение);

перспективы в индустрии (возможен хороший заработок при минимальных вложениях).