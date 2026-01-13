Как помочь школьнику вернуться в учебный процесс после праздников

Возвращение в учебный ритм начинается с мягкого разгона, а не с рывка. Организму и мозгу нужно несколько дней, чтобы снова привыкнуть к ранним подъемам и нагрузке. Поэтому важно заранее настроить сон и утренние привычки школьника, даже если мотивации пока мало. Это нормально, что сначала хочется сопротивляться, и это не делает ребенка ленивым. Об этом «ФедералПресс» рассказала семейный психолог Галина Рейнталь.

«Начните с режима сна: каждый день сдвигайте отход ко сну и подъем на 15–20 минут в сторону школьного времени. Перед сном уберите яркие экраны хотя бы на полчаса, заменив их душем, спокойной музыкой или чтением. Пусть в комнате будет темнее и прохладнее, так засыпать легче. Утро тоже лучше сделать предсказуемым, чтобы мозг не тратил силы на лишние решения приготовьте одежду для школы и рюкзак с вечера», – поясняет психолог.

По ее словам, у ребенка обязательно должен быть полноценный завтрак с белками и углеводами. Завтрак запускает работу не только желудочно-кишечного тракта, но и всего организма в целом. Он помогает ребенку проснуться, включиться в активность, лучше концентрироваться и продуктивно работать в течение дня. Необходимо дать школе «войти» в жизнь через небольшие шаги.

«Не ставьте завышенных и слишком амбициозных целей с первых дней. Ребенку важно почувствовать, что он справляется, а не что его сразу накрывает волной дел. В первые дни школы важно помочь ребенку с организацией: вместе проверить, все ли он взял с собой, помочь собрать школьные принадлежности, напомнить про сменную обувь или физкультурную форму – дети часто об этом забывают», – поясняет эксперт.

Чтобы ребенок мягко вошел в учебный процесс, в первые дни после школы не стоит начинать разговор с вопросов об оценках и домашних заданиях, так как это может вызвать раздражение. Лучше спросить о его чувствах, интересных моментах в школе и новых знакомствах, что поможет сместить фокус на положительные эмоции. Если ребенок становится усталым или тревожным, снизьте нагрузку и добавьте время для восстановления; за нежеланием идти в школу могут скрываться усталость или напряжение в отношениях с одноклассниками. Важно наблюдать за его состоянием и при необходимости обратиться к школьному психологу для поддержки.