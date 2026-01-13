Психологи нашли причину детской невнимательности

Цифровая революция стала масштабным экспериментом, где особенно уязвимыми участниками оказываются дети. С ростом числа диагнозов СДВГ в по всему миру возникает вопрос, не влияет ли активное использование цифровых устройств на развитие симптомов невнимательности и гиперактивности.

© Телеканал «Наука»

Исследование привычек детей

Ученые опросили более 8000 детей от 10 до 14 лет, разделив их экранную активность на три категории: видеоигры, видео/телепросмотр (например, YouTube) и популярные социальные сети. Цель заключалась в том, чтобы выяснить, как разные виды цифровой деятельности влияют на внимание и способность к концентрации.

Результаты, опубликованные в American Academy of Pediatrics, показали, что регулярное использование соцсетей связано с постепенным ростом невнимательности. Видеоигры или просмотр видео такого эффекта не вызывали. Эти закономерности сохранялись даже после учета генетической предрасположенности к СДВГ и уровня дохода семьи.

Ученые проверили и обратное влияние — может ли невнимательность повышать активность в соцсетях. Этого не подтвердилось: эффект оказался односторонним.

«Использование социальных сетей предсказывает и усиливает будущую невнимательность», — отмечают исследователи.

Почему соцсети влияют на внимание

Механизмы до конца не изучены, но ученые предлагают гипотезу. Соцсети создают постоянные отвлекающие факторы. Даже если сообщение не пришло, мысль о его ожидании отвлекает ребенка. Такой эффект кратковременный, но повторяясь ежедневно в течение месяцев и лет, он может иметь долговременные последствия для концентрации внимания.

Игры, в отличие от соцсетей, занимают ограниченные сессии и требуют сосредоточения на одной задаче, что снижает риск длительного рассеивания внимания.

Масштабный эффект на популяцию

Статистический анализ показал, что влияние соцсетей на отдельного ребенка невелико — оно не переводит ребенка с нормальной концентрацией в категорию СДВГ. Однако на уровне всей популяции даже небольшой эффект увеличивает количество диагнозов. Теоретически, дополнительный час использования соцсетей в день мог бы повысить число случаев СДВГ примерно на 30%.

За последние 15–20 лет среднее время подростков в соцсетях увеличилось почти на час в день, а процент тех, кто «постоянно онлайн», вырос с 24% в 2015 году до 46% в 2023 году. Рост использования социальных платформ совпадает с ростом числа диагностированных случаев СДВГ, что частично объясняет тенденцию последних лет.

Некоторые исследователи считают, что увеличение числа диагнозов связано с повышением осведомленности и снижением стигмы. Однако это не исключает реального роста симптомов невнимательности.

В США для создания аккаунта в большинстве соцсетей детям должно быть не менее 13 лет, но ограничения легко обходятся различными ухищрениями. В Австралии приняли более строгие меры: с 10 декабря 2025 года пользователям соцсетей должно быть не менее 16 лет, а компании, нарушающие правила, будут штрафоваться.

«Будет интересно увидеть, как это повлияет на поведение подростков и уровень их внимания», — отмечают исследователи.

Выводы

Исследование подтверждает: социальные сети могут оказывать значительное влияние на концентрацию детей. Постоянное отвлечение снижает внимание и потенциально увеличивает риск проявления симптомов СДВГ в масштабах популяции. В отличие от других экранных активностей, таких как игры или просмотр видео, соцсети создают непрерывное когнитивное давление, которое со временем проявляется в устойчивой невнимательности.