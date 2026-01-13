Кем предпочитают подрабатывать школьники

За 9 месяцев 2025 года кадровые центры помогли найти временную подработку более чем 552 тысячам школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Минтруда России. Заявления на участие в программе временного трудоустройства принимаются через цифровую платформу "Работа России" либо через кадровый центр "Работа России" в регионе".

© Freepik

Молодые люди могли выбрать подработку в разных сферах экономики, включая сельское хозяйство, образование и культуру. Чаще они работали в качестве педагогов, библиотечных сотрудников, ландшафтных дизайнеров, а также получали первый трудовой опыт в редакционных коллективах, лабораториях и диспетчерских службах, отметили в ведомстве.

В каникулы активнее всего на работу устраивались подростки Белгородской области, Краснодарского края и Кемеровской области. Средний срок работы составил для них 1 месяц.

Вакансии и зарплаты

О том, что дети подрабатывают в течение учебного года, сообщают 12% родителей подростков. По данным аналитиков исследовательского центра SuperJob, в 4 из 10 случаев (38%) работу ребенок находит сам, в 29% — помогают родители, в 17% — друзья. Чаще всего в свободное от учебы время молодые люди работают сотрудниками общепита, продавцами, кассирами, курьерами, промоутерами или аниматорами.

«У соискателей 14-17 лет наиболее популярны такие позиции, как сборщик заказов, продавец-кассир, курьер, оператор call-центра, бариста, официант и работник торгового зала, — отмечают аналитики. — Среди вакансий, доступных для соискателей с 14 лет, больше всего предложений трудоустройства в качестве курьеров, промоутеров, продавцов-кассиров выходного дня, официантов и операторов call-центров».

Так, в Санкт-Петербурге для подростков доступны вакансии менеджера по работе с клиентами с зарплатным предложением до 102 тысяч рублей в месяц при полной занятости или гида на интерактивную выставку с зарплатой 70 тысяч рублей в месяц. В Омске школьник может подработать пешим курьером, при полной занятости зарплата составит от 87 тысяч рублей в месяц. В Подольске промоутеры на раздачу листовок могут получить от 80 тысяч рублей в месяц.

Молодые соискатели преимущественно ищут работу в тех сферах, где не требуется высшее образование и предлагается гибридный формат, рассказали в пресс-службе hh.ru. По данным компании, за последний месяц в топ-5 сфер с наибольшим количеством вакансий для подростков вошли "Транспорт, логистика, перевозки" (1,9 тысячи предложений), "Административный персонал" (1,9 тысячи), "Домашний и обслуживающий персонал" (1,9 тысячи), "Продажи, обслуживание клиентов" (0,1 тысячи) и "Розничная торговля" (0,1 тысячи).

Порядок трудоустройства

Если подростку уже исполнилось 16 лет, он может устроиться на работу самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения, разъясняет руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. При соблюдении отдельных условий трудовой договор может быть заключен и ранее. Например, молодой человек может устроиться на работу в 14 лет, но для этого нужно письменное согласие одного из родителей.

«Раньше, помимо согласия родителя, нужно было еще получить согласие органов опеки и попечительства. Сейчас согласие органов опеки и попечительства для трудоустройства подростка потребуется, только если речь идет о детях-сиротах или детях, оставшихся без попечения родителей, — напоминает Александр Южалин. — Если подросток уже получил общее образование, он может устроиться на работу с 15 лет без согласия родителей и органов опеки».

Если молодой сотрудник устраивается на работу впервые в жизни, то трудовая книжка и СНИЛС не понадобятся. При устройстве на работу, которая требует соответствующего образования или подготовки, будет необходим документ об образовании. Молодым людям, вставшим на учет в военкомате, должны предоставить документ воинского учета, поясняет эксперт. При заключении трудового договора важно обращать внимание на четко прописанные должностные обязанности, режим работы, условия труда и оплаты, срок действия договора.

Перед началом работы несовершеннолетний проходит обязательный медицинский осмотр за счет работодателя. Такой медосмотр затем проводится каждый год, напоминают в пресс-службе Минтруда России.

Правила для работодателя

«Базовые принципы безопасности труда несовершеннолетних работников установлены Трудовым кодексом. Это полный запрет на работу несовершеннолетних на вредных, опасных и подземных работах, а также на работах, наносящих вред здоровью и нравственности», — отметили в ведомстве.

В том числе, несовершеннолетние не могут работать в ночных клубах, в игорном бизнесе, в таких сферах, как производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Также запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Для подростков установлена сокращенная рабочая неделя.

«Если они совмещают работу с учебой, то в возрасте до 16 лет могут работать не больше 12 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не больше 17,5 часов», — напомнили в пресс-службе Минтруда России.

Среди других ограничений — запрет на испытательный срок, запрет на возложение материальной ответственности, запрет на командировки, запрет на сверхурочную работу, добавляет управляющий партнер юридической компании "Орленко и партнеры", кандидат юридических наук Василий Орленко. По его мнению, масса установленных в трудовом кодексе ограничений для работодателя, желающего нанять работника до 18 лет, нередко приводит к тому, что школьников неохотно трудоустраивают официально.

"Самое проблемное для работодателя — это практически отсутствие возможности уволить школьника по своей инициативе, в том числе за грубое нарушение трудовой дисциплины или прогул, — отмечает Василий Орленко. — Ведь увольнение несовершеннолетнего должно согласовываться с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. Сроки такого согласования не установлены, поэтому, пока процесс идет, школьник продолжает получать зарплату».

Работа — не замена учебе

"Трудовым законодательством предусмотрена дополнительная защита несовершеннолетних работников, чтобы их трудовая деятельность не навредила их здоровью и не помешала получению образования, — поясняют в пресс-службе Минтруда России. — Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время каникул — один из способов повышения информированности при выборе будущей профессии и образовательного трека».

"В 14-17 лет молодые люди не всегда понимают, что фундаментальные знания, которые дает образование, принесут им в будущем гораздо больше пользы, чем сиюминутные заработки, — отмечает Василий Орлов. — Поэтому, пытаясь вывести подростковую занятость "из тени", важно не допустить другой крайности — когда, пропуская школу, подросток предпочитает работать официантом или курьером».

По мнению эксперта, труд школьников должен оставаться для них чем-то второстепенным, вроде хобби или стажировки, профориентации, но не основным занятием.