РИА: в Новокузнецке из роддома после смерти младенцев вывозят документы

Предположительно, документацию в коробках вывозят из здания родильного дома N1 Новокузнецка, где умерли младенцы. Об этом сообщает РИА Новости. Исполняющая обязанности главного врача Новокузнецкой клинической больницы N1 Юлия Ковалева до этого сообщала, что в роддоме продолжаются следственные действия. В настоящий момент на территории роддома работают профильные специалисты. В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его "адским местом" и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале "Газеты.Ru".