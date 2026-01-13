Новые правила ЕГЭ 2026: названы ключевые изменения для выпускников

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил новую версию контрольных измерительных материалов (КИМ) для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году

© Bfm.ru

В целом структура экзаменационных тестов осталась прежней, но некоторые коррективы были внесены в отдельные предметы.

Русский язык

Основное нововведение относится к русскому языку. Здесь дополнен перечень нормативных словарей и справочников, которые используются при разработке заданий. В тестовом задании № 7 разрешено включать большее разнообразие грамматических ошибок, а при оценке сочинений длиной от 100 до 149 слов применен единый подход.

Кроме того, увеличили допустимое количество логических ошибок для присвоения максимального балла по пункту «Логичность речи».

Информатика

Экзаменационная работа по информатике претерпела переход на использование исключительно форматов файлов открытого типа (.ods, .odt, .txt) для практической части.

Литература

Что касается предмета «Литература», критерии оценивания письменной части были скорректированы с учетом опыта аналогичных экзаменов по русскому языку. Так, максимальный балл за творческое задание по сравнению текстов (раньше оно оценивалось в 8 баллов) теперь ограничен семью баллами.

Напротив, максимальное количество баллов за сочинение увеличилось с 18 до 20 за счет введения отдельного пункта оценки точности изложенных фактов. Также добавлены детальные инструкции по выполнению заданий, помогающие учащимся лучше ориентироваться в процессе написания.

Прочие предметы

Большинство предметов сохранили свое содержание и структуру без изменений. Главная цель внесенных поправок состоит в улучшении объективности оценивания и оптимизации процедур проверки знаний учеников.