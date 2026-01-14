Минздрав опроверг сообщения о массовом закрытии родильных домов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Министерстве здравоохранения РФ на фоне ситуации со смертью младенцев в родильном доме Новокузнецка заявили "Известиям", что информация о массовом закрытии таких медучреждений в российских регионах не соответствует действительности.

Комментируя утверждение о якобы наличии подобных фактов, в ведомстве заявили, что "неоднократно опровергали информацию о закрытии роддомов".

"На сегодняшний день происходит не закрытие, а наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц. Например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе седьмой городской больницы, в Москве открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке", - пояснил газете специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

Доступность медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным обеспечивается трехуровневой системой родовспоможения. Климов добавил, что в стране работает 141 организация третьего уровня перинатальной помощи, способная оказывать помощь женщинам и новорожденным в сложных случаях.

По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка позволил по итогам 2024 года обновить исторический минимум показателя младенческой смертности в стране. Детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза, сообщал министр.