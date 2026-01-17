Почему запрет на использования соцсетей скорее вредит подросткам

Оказывается, существует своего рода золотая середина в использовании соцсетей подростками. Таковы выводы нового исследования, напечатанного в журнале JAMA Pediatrics.

© Naukatv.ru

Оно подтвердило, что чрезмерное увлечение соцсетями негативно сказывается на психологическом состоянии подростков — эти результаты согласуются с предыдущими научными работами. Однако слишком низкая активность в социальных сетях также может отрицательно влиять на самочувствие.

«Связь между использованием социальных сетей и психологическим благополучием подростков сложна и нелинейна. Это говорит о том, что как полный отказ, так и чрезмерное увлечение могут быть проблематичными, — сказано в статье. — Подростки, которые пользуются соцсетями умеренно, демонстрируют в целом наиболее благоприятные показатели. В то же время те, кто вообще не использует соцсети, как и те, кто проводит в них слишком много времени, имеют повышенный риск сниженного психологического благополучия».

Ученые проанализировали данные почти 101 000 австралийских детей, наблюдение за которыми велось с 4-го по 12-й класс. Школьники сообщали о времени, которое они проводят в соцсетях, и ежегодно заполняли опросники, оценивающие их состояние: уровень счастья, удовлетворенность жизнью, эмоциональную регуляцию и прочие параметры.

Результаты показали, что у тех, кто пользуется соцсетями больше всего — более двух часов в день после школы — показатели благополучия чаще были ниже, чем у умеренных пользователей. В 7–9 классах у девочек, чрезмерно увлеченных соцсетями, вероятность низкого благополучия оказалась втрое выше, у мальчиков — в два раза.

Но и полный отказ от соцсетей не сулит ничего хорошего. В 10–12 классах у мальчиков, которые никогда не пользовались социальными сетями, риск низкого благополучия был выше в три раза, у девочек — на 79% больше.

«Возможно, это первое исследование, установившее, что для нынешнего поколения, растущего в эпоху соцсетей, полное их отсутствие может нести риски. До сих пор мы чаще беспокоились именно об опасности использования социальных сетей. Здесь же предполагается, что существует своего рода дозозависимый эффект: слишком много — плохо, совсем ничего — тоже может быть плохо, а вот правильное количество — полезно», — прокомментировал Виктор Форнари, заместитель заведующего отделением детской и подростковой психиатрии в Zucker Hillside Hospital (Квинс, Нью-Йорк).

По его словам, избегание социальных сетей может на самом деле быть «индикатором социальной изоляции и ухода в себя».