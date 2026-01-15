Как правильно сообщать ребенку о смерти

Сообщать ребёнку о смерти нужно честно, без обесценивания его чувств и в безопасной, поддерживающей атмосфере. Об этом в беседе с RT заявила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

«Нет такого, что в каком-то возрасте ребёнку надо именно взять и объяснить, что такое смерть. Он рано или поздно просто с этим столкнётся… Просто важно сообщить это всё в безопасной атмосфере», — пояснила эксперт.

Собеседница RT рекомендует, чтобы в момент разговора рядом были оба родителя или близкие взрослые, которые живут с ребёнком. Важно установить физический контакт — взять за руку, обнять — и говорить спокойно, глаза в глаза.

«Максимально стараемся поддержать, рассказать о своих чувствах, в том числе по отношению к той ситуации, которая произошла», — рассказала специалист.

Главной ошибкой психолог назвала обесценивание переживаний ребёнка. Также опасно скрывать смерть близкого, придумывая истории об отъезде.

«Ребёнок должен столкнуться с этим, он должен понимать, как это происходит, должен вместе с вами это отгоревать и не застрять в этапах, которые важно прожить во время того, как мы сталкиваемся со смертью. Поэтому, чтобы этого не было, лучше сообщать так, как есть», — подчеркнула Дугенцова.

Что касается участия в похоронах, то до четырёх-пяти лет ребёнка лучше сильно не вовлекать. Если же речь идёт о смерти очень близкого человека (родителя, бабушки, дедушки), то после этого возраста можно взять его на прощание, но только если обстановка будет спокойной, а взрослые смогут контролировать свои эмоции.

«Если вы понимаете, что все будут кричать, страдать, тогда мы его не берём. Если взрослые будут плюс-минус держать себя в руках и понимать, что тут маленький ребёнок, что на него нужно тоже обращать внимание, то можно взять… То есть всё зависит от ситуации, от обстоятельств и от взрослых, которые будут там находиться», — добавила психолог.

