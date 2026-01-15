Как правильно выбрать роддом: советы акушера

Акушер-гинеколог Екатерина Тарасова советует будущим родителям при выборе роддома руководствоваться не известностью учреждения, а ключевыми факторами, обеспечивающими безопасность роженицы и младенца. По ее словам, оптимальным вариантом часто является роддом, расположенный ближе к дому, чтобы избежать лишнего стресса и риска, связанных с длительной транспортировкой в начале родов.

© runews24.ru

Врач подчеркивает важность совместного пребывания матери и ребенка. Необходимо убедиться, что в выбранном роддоме практикуется такой подход, поскольку это важный аспект безопасности и комфорта.

По возможности, рекомендуется посетить роддом с экскурсией, что позволит оценить обстановку, задать интересующие вопросы и, возможно, познакомиться с врачом. Однако, из-за эпидемиологической ситуации, такие экскурсии могут быть временно приостановлены, и тогда следует ориентироваться на отзывы и рекомендации.

При осложненной беременности выбор стоит остановить на специализированных перинатальных центрах, обладающих необходимым оборудованием и персоналом для оказания помощи в сложных ситуациях.

Безопасность родов зависит от строгого соблюдения медицинских протоколов, современных подходов, таких как совместное пребывание, а также от осознанного выбора родителей. Важно быть внимательными и информированными при выборе места, где появится на свет ваш ребенок, пишет РИАМО.