Психолог рассказала, почему ребенок врет

Дети и подростки могут врать из-за ограничений в их желаниях или нежелания расстраивать родителей. Об этом aif.ru рассказала психолог Татьяна Василькова.

По словам специалиста, зачастую первый раз ребенок врет взрослым из-за того, что в ответ на свое желание получает отказ.

«Если ребенок достаточно упорный и не готов быстро и легко забыть про желаемое — рождается ложь. На самом деле детское вранье почти всегда про целеустремленность и стремление любой ценой достичь мечты — даже в обход границ, установленных родителями», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что в таких случаях ложь является единственной возможностью ребенка не отказываться от собственного желания. Для того чтобы избежать вранья со стороны подростка родителям необходимо соблюдать баланс между вседозволенностью и авторитарной моделью поведения. В одних ситуациях следует напоминать ребенку о правилах, а в других стоит прислушиваться к нему.

Эксперт добавила, что иногда подростки недоговаривают ради спокойствия своих родителей. По мнению детей, некоторая правда может разочаровать взрослых и заставить их переживать, поэтому они идут на обман.

Помимо этого, ребенок может начать врать из-за того, что получает неправильный пример. Если подросток регулярно видит, как его родители обманывают друг друга, он может начать копировать модель их поведения. В таких случаях психолог посоветовала не ругать ребенка за ложь и понять, почему он не доверят взрослым.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова до этого говорила, что ребенок может проводить много времени в телефоне не только из-за повышенного интереса к играм и общению в соцсетях. Нередко причиной такого поведения становятся внутреннее напряжение, подавленное настроение и другие проблемы.