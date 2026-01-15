Чем опасен токсин цереулид, обнаруженный в детских смесях Nestlе

Россия приостановила поставки детских смесей бренда Nestlе в связи с обнаружением токсина цереулида в партии внешнего поставщика. Опасное вещество выявлено в партиях, выпущенных с апреля по ноябрь 2025 года. «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом в том, что такое цереулид и как определить наличие опасного компонента в составе продукции.

Что произошло

Швейцарская компания Nestlе с начала января 2026 года начала добровольно отзывать отдельные партии детских сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей на основе аминокислот лечебного и диетического питания, поскольку в них обнаружили потенциально опасный токсин цереулид. Несмотря на то что концентрация компонента в продукции оказалась минимальной, «Нестле Россия», которая представляет интересы Nestle в РФ, все равно начала добровольно отзывать продукцию с российских полок.

Токсин был обнаружен лишь в отдельных партиях детских смесей производителя. В частности, речь идет о следующих из них:

SMA;

NAN;

BEBA.

При этом представители компании утверждают, что случаи отравления или возникновения неприятных симптомов пока не были выявлены.

Насколько опасен этот токсин и как он попал в продукцию

Как рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, обнаруженный в смесях цереулид — опасный токсин, который может вызывать ряд неприятных симптомов у младенцев. Среди них:

тошнота;

рвота;

диарея;

отрыжка.

«Для детского организма цереулид особенно опасен, так как у малышей не до конца сформирована иммунная система. Они не способны бороться с токсинами самостоятельно, поэтому перечисленные симптомы неизбежны», — предупредила Соломатина.

Специалист предположила, что токсин попал в смеси через арахидоновую кислоту, которую используют для изготовления сырья.

«Арахидоновая кислота содержится в грудном молоке матери, способствуя формированию нервной системы, головного мозга и костно-мышечной системы ребенка. В искусственные смеси ее добавляют на производствах по той же причине, чтобы молочная смесь была полным аналогом молока матери. С большой вероятностью недобросовестный поставщик продал компании арахидоновую кислоту с цереулидом, поэтому сразу несколько партий оказались непригодными для кормления детей», — считает диетолог.

Как его обнаружить

Соломатина отметила, что опасный компонент был найден лишь в отдельных партиях продукции, которые были выпущены с апреля по ноябрь 2025 года. Определить наличие цереулида по запаху или цвету невозможно, поэтому, чтобы обезопасить своих детей от неприятных симптомов, нужно придерживаться следующих шагов:

проверить на сайте компании серийные номера партий с браком;

если номер совпал — смесь не выбрасывать, но ребенка ею не кормить;

затем нужно обратиться с письмом к официальному представителю компании по почте, приложив фото товара с серийным номером, чтобы получить компенсацию.

Врач подчеркнула, что такие большие компании, как Nestlе, обычно предусматривают возмещение ущерба на случай форс-мажоров.

