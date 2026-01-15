Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам. Когда дети будут учиться, а когда — отдыхать
Российские школы теперь сами решают, когда и сколько будут отдыхать ученики. Даты начала и окончания каникул прежде всего зависят от того, как ребята учатся — по триместрам или по четвертям. Однако при составлении графика образовательные учреждения опираются на рекомендованный Министерством просвещения учебный календарь. «Лента.ру» рассказывает, как ведомство предлагает отдыхать детям в 2024-2025 учебном году.
Чем система триместров отличается от четвертей
В российских школах в основном используют две системы обучения: четвертную и триместровую.
- Четвертная система — традиционная форма организации процесса обучения, ее придерживается большинство школ. Учебный год в таком случае делят на четыре части — четверти. Они не равные: например, вторая четверть занимает 7 недель, а третья — 11. В конце каждой школьнику выставляют четвертные оценки, после чего отпускают на каникулы: осенью и весной ребята отдыхают по одной неделе, а зимой — две.
- Триместровая (или модульная) система чаще всего встречается в школах Москвы и Санкт-Петербурга. По ней учебный год делится не на четыре, а на три равные части — триместры. При этом каждый триместр разделяют неделей каникул на два модуля: в результате школьники учатся пять недель, затем одну отдыхают. Успеваемость школьников оценивают в конце каждого триместра, в промежуточные каникулы оценки не выставляют.
По датам каникулярные периоды у тех, кто учится по четвертям, и тех, кто учится по триместрам, различаются. Информацию о том, в какие дни будут отдыхать школьники в 2024/2025 учебном году, каждая школа обязана размещать на своем официальном сайте.
Каникулы не могут быть короче семи дней вне зависимости от того, как учится школьник — по семестрам или по четвертям.
Расписание каникул по четвертям
2024/2025 учебный год разделили на четверти следующим образом:
- первая четверть — со 2 сентября по 25 октября;
- вторая четверть — с 5 ноября по 27 декабря;
- третья четверть — с 9 января по 21 марта;
- четвертая четверть — с 31 марта по 28 мая.
После каждой четверти детей отпустят на каникулы. Длиться они будут разное время.
- Осенние каникулы — 8 дней. Ребята смогут отдохнуть с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
- Зимние каникулы —14 дней. Школьники не будут учиться с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
- Весенние каникулы — 8 дней. Учеников отправят отдохнуть с 24 по 31 марта 2025 года.
Первоклассников в самой длинной четверти (третьей) ждет дополнительная неделя каникул — 17.02.2025 по 24.02.2025.
Летние каникулы традиционно самые длинные. Они начнутся:
- с 24 мая 2025 года — для ребят, которые учатся пять дней в неделю;
- с 25 мая 2025 года — для школьников, у которых шестидневка.
Внеурочная деятельность может длиться до 30 мая 2025 года. Для учеников 9 и 11 классов даты окончания учебного года будут зависеть от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).
Даты окончания учебы у школьников разных школ могут отличаться.
Календарь школьных каникул по четвертям
Расписание каникул по триместрам
В 2024 году в столичном департаменте образования и науки рекомендовали московским школам следующее расписание триместров:
- первый триместр — со 2 сентября по 15 ноября 2024 года;
- второй триместр — с 25 ноября 2024 года по 14 февраля 2025 года;
- третий семестр — с 25 февраля по 30 мая 2025 года.
Каждый триместр делится на два пятинедельных модуля. Ребята, которые учатся по такой системе, уйдут на каникулы пять раз (без учета летних).
- В середине первого триместра: 5 — 13 октября 2024 года.
- После первого триместра: 16 — 24 ноября 2024 года.
- В середине второго триместра: 29 декабря 2024 года — 8 января 2025 года.
- После второго триместра — 15 февраля по 24 февраля 2025 года.
- В середине третьего триместра: с 5 апреля по 13 апреля 2025 года.
По такой системе обучения государственные выходные по случаю Нового года и Рождества совпадают со школьными каникулами.
Летние каникулы для школьников, которые учатся по триместрам, начнутся 1 июня 2025 года.
Календарь школьных каникул по триместрам
Дополнительные дни отдыха
Независимо от того, по четвертям учатся школьники или по триместрам, они будут отдыхать в дни государственных праздников:
- 4 ноября — один день (понедельник) в День народного единства;
- с 1 по 4 мая 2025 года — четыре выходных в честь Дня весны и труда (с четверга по воскресенье);
- с 8 по 11 мая 2025 года — еще четыре выходных, в честь Дня Победы (также с четверга по воскресенье).
В 2025 году праздник по случаю Дня защитника Отечества (23 февраля) выпадает на воскресенье, поэтому выходной решили перенести на 8 мая. Похожая ситуация и с Женским днем: 8 марта 2025 года — суббота. Дополнительный выходной по случаю праздника перенесли на 13 июня.
Школы могут вводить дополнительные каникулы по своему усмотрению. Например, из-за сильных морозов или вспышки заболевания.
Чем занять ребенка на каникулах
Ни для кого не секрет, что каникулы — долгожданное время для школьников. Однако для родителей они нередко становятся настоящим челенджем. Ведь нужно не только найти, с кем оставить сына или дочь, пока все взрослые на работе, но и придумать, чем занять ребенка, чтобы он не проводил все время за компьютером, перед телевизором или в телефоне.
Учитель изобразительного искусства гимназии №3 в Балашихе Евгения Заевская в беседе с «Лентой.ру» предложила несколько идей того, как можно провести время каникул с пользой.
- Заняться совместным чтением. Лучше всего выбирать книги вне школьной программы, чтобы ребенок не чувствовал, что его заставляют учиться на каникулах.
- Сходить в музей или на выставку.
«Культурное обогащение помогает расширить кругозор ребенка. Подберите интересные для него музеи: художественные, исторические или научные. Многие музеи предлагают интерактивные программы и мастер-классы, что сделает походы более увлекательными», — отметила Евгения Заевская.
- Съездить на природу. В зависимости от времени года можно отправиться на прогулку или устроить пикник. С собой можно взять фрисби, бадминтон или мяч, чтобы сделать отдых активным.
- Подарить настольные игры и головоломки. Если родители много работают и не могут выкроить время на долгие прогулки и пикники, можно провести время с сыном или дочерью дома. Например, всей семьей после ужина собраться и поиграть в новую настольную игру. Или в течение недели уделять какое-то время, чтобы вместе собрать сложную головоломку или большой пазл.
- Сделать поделку или проект.
«Это может быть рисунок или модель, тематический проект, связанный с интересами ребенка, — советует учительница. — Выполняя такие задания, ребенок развивает усидчивость и креативность».
- Провести домашние эксперименты.
«Можно предложить ребенку безопасные научные эксперименты. Например, провести опыты с водой, светом, выращиванием растений. Это увлекательно и познавательно — дети любят исследовать мир вокруг них», — уточнила Заевская.
- Записать ребенка на образовательные онлайн-курсы.
- Записать ребенка на творческие мастер-классы.
«Рисование, лепка, конструирование — это не только интересные занятия, но и способ развить мелкую моторику, фантазию и концентрацию. Такие мастер-классы можно найти в культурных центрах, библиотеках или даже в интернете», — отметила Евгения Заевская.