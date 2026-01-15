Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам. Когда дети будут учиться, а когда — отдыхать

Российские школы теперь сами решают, когда и сколько будут отдыхать ученики. Даты начала и окончания каникул прежде всего зависят от того, как ребята учатся — по триместрам или по четвертям. Однако при составлении графика образовательные учреждения опираются на рекомендованный Министерством просвещения учебный календарь. «Лента.ру» рассказывает, как ведомство предлагает отдыхать детям в 2024-2025 учебном году.

Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам
Чем система триместров отличается от четвертей

В российских школах в основном используют две системы обучения: четвертную и триместровую.

  • Четвертная система — традиционная форма организации процесса обучения, ее придерживается большинство школ. Учебный год в таком случае делят на четыре части — четверти. Они не равные: например, вторая четверть занимает 7 недель, а третья — 11. В конце каждой школьнику выставляют четвертные оценки, после чего отпускают на каникулы: осенью и весной ребята отдыхают по одной неделе, а зимой — две.
  • Триместровая (или модульная) система чаще всего встречается в школах Москвы и Санкт-Петербурга. По ней учебный год делится не на четыре, а на три равные части — триместры. При этом каждый триместр разделяют неделей каникул на два модуля: в результате школьники учатся пять недель, затем одну отдыхают. Успеваемость школьников оценивают в конце каждого триместра, в промежуточные каникулы оценки не выставляют.

По датам каникулярные периоды у тех, кто учится по четвертям, и тех, кто учится по триместрам, различаются. Информацию о том, в какие дни будут отдыхать школьники в 2024/2025 учебном году, каждая школа обязана размещать на своем официальном сайте.

Каникулы не могут быть короче семи дней вне зависимости от того, как учится школьник — по семестрам или по четвертям.

Расписание каникул по четвертям

2024/2025 учебный год разделили на четверти следующим образом:

  • первая четверть — со 2 сентября по 25 октября;
  • вторая четверть — с 5 ноября по 27 декабря;
  • третья четверть — с 9 января по 21 марта;
  • четвертая четверть — с 31 марта по 28 мая.

После каждой четверти детей отпустят на каникулы. Длиться они будут разное время.

  • Осенние каникулы — 8 дней. Ребята смогут отдохнуть с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
  • Зимние каникулы —14 дней. Школьники не будут учиться с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
  • Весенние каникулы — 8 дней. Учеников отправят отдохнуть с 24 по 31 марта 2025 года.

Первоклассников в самой длинной четверти (третьей) ждет дополнительная неделя каникул — 17.02.2025 по 24.02.2025.

Летние каникулы традиционно самые длинные. Они начнутся:

  • с 24 мая 2025 года — для ребят, которые учатся пять дней в неделю;
  • с 25 мая 2025 года — для школьников, у которых шестидневка.

Внеурочная деятельность может длиться до 30 мая 2025 года. Для учеников 9 и 11 классов даты окончания учебного года будут зависеть от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).

Даты окончания учебы у школьников разных школ могут отличаться.

Календарь школьных каникул по четвертям

Расписание каникул по триместрам

В 2024 году в столичном департаменте образования и науки рекомендовали московским школам следующее расписание триместров:

  • первый триместр — со 2 сентября по 15 ноября 2024 года;
  • второй триместр — с 25 ноября 2024 года по 14 февраля 2025 года;
  • третий семестр — с 25 февраля по 30 мая 2025 года.

Каждый триместр делится на два пятинедельных модуля. Ребята, которые учатся по такой системе, уйдут на каникулы пять раз (без учета летних).

  • В середине первого триместра: 5 — 13 октября 2024 года.
  • После первого триместра: 16 — 24 ноября 2024 года.
  • В середине второго триместра: 29 декабря 2024 года — 8 января 2025 года.
  • После второго триместра — 15 февраля по 24 февраля 2025 года.
  • В середине третьего триместра: с 5 апреля по 13 апреля 2025 года.

По такой системе обучения государственные выходные по случаю Нового года и Рождества совпадают со школьными каникулами.

Летние каникулы для школьников, которые учатся по триместрам, начнутся 1 июня 2025 года.

Календарь школьных каникул по триместрам

Дополнительные дни отдыха

Независимо от того, по четвертям учатся школьники или по триместрам, они будут отдыхать в дни государственных праздников:

В 2025 году праздник по случаю Дня защитника Отечества (23 февраля) выпадает на воскресенье, поэтому выходной решили перенести на 8 мая. Похожая ситуация и с Женским днем: 8 марта 2025 года — суббота. Дополнительный выходной по случаю праздника перенесли на 13 июня.

Школы могут вводить дополнительные каникулы по своему усмотрению. Например, из-за сильных морозов или вспышки заболевания.

Чем занять ребенка на каникулах

Ни для кого не секрет, что каникулы — долгожданное время для школьников. Однако для родителей они нередко становятся настоящим челенджем. Ведь нужно не только найти, с кем оставить сына или дочь, пока все взрослые на работе, но и придумать, чем занять ребенка, чтобы он не проводил все время за компьютером, перед телевизором или в телефоне.

Учитель изобразительного искусства гимназии №3 в Балашихе Евгения Заевская в беседе с «Лентой.ру» предложила несколько идей того, как можно провести время каникул с пользой.

  • Заняться совместным чтением. Лучше всего выбирать книги вне школьной программы, чтобы ребенок не чувствовал, что его заставляют учиться на каникулах.
  • Сходить в музей или на выставку.
«Культурное обогащение помогает расширить кругозор ребенка. Подберите интересные для него музеи: художественные, исторические или научные. Многие музеи предлагают интерактивные программы и мастер-классы, что сделает походы более увлекательными», — отметила Евгения Заевская.
  • Съездить на природу. В зависимости от времени года можно отправиться на прогулку или устроить пикник. С собой можно взять фрисби, бадминтон или мяч, чтобы сделать отдых активным.
  • Подарить настольные игры и головоломки. Если родители много работают и не могут выкроить время на долгие прогулки и пикники, можно провести время с сыном или дочерью дома. Например, всей семьей после ужина собраться и поиграть в новую настольную игру. Или в течение недели уделять какое-то время, чтобы вместе собрать сложную головоломку или большой пазл.
  • Сделать поделку или проект.
«Это может быть рисунок или модель, тематический проект, связанный с интересами ребенка, — советует учительница. — Выполняя такие задания, ребенок развивает усидчивость и креативность».
  • Провести домашние эксперименты.
«Можно предложить ребенку безопасные научные эксперименты. Например, провести опыты с водой, светом, выращиванием растений. Это увлекательно и познавательно — дети любят исследовать мир вокруг них», — уточнила Заевская.
  • Записать ребенка на образовательные онлайн-курсы.
  • Записать ребенка на творческие мастер-классы.
«Рисование, лепка, конструирование — это не только интересные занятия, но и способ развить мелкую моторику, фантазию и концентрацию. Такие мастер-классы можно найти в культурных центрах, библиотеках или даже в интернете», — отметила Евгения Заевская.
