Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам

Российские школы теперь сами решают, когда и сколько будут отдыхать ученики. Даты начала и окончания каникул прежде всего зависят от того, как ребята учатся — по триместрам или по четвертям. Однако при составлении графика образовательные учреждения опираются на рекомендованный Министерством просвещения учебный календарь. «Лента.ру» рассказывает, как ведомство предлагает отдыхать детям в 2024-2025 учебном году.

© Lenta.ru

Чем система триместров отличается от четвертей

В российских школах в основном используют две системы обучения: четвертную и триместровую.

Четвертная система — традиционная форма организации процесса обучения, ее придерживается большинство школ. Учебный год в таком случае делят на четыре части — четверти. Они не равные: например, вторая четверть занимает 7 недель, а третья — 11. В конце каждой школьнику выставляют четвертные оценки, после чего отпускают на каникулы: осенью и весной ребята отдыхают по одной неделе, а зимой — две.

— традиционная форма организации процесса обучения, ее придерживается большинство школ. Учебный год в таком случае делят на четыре части — четверти. Они не равные: например, вторая четверть занимает 7 недель, а третья — 11. В конце каждой школьнику выставляют четвертные оценки, после чего отпускают на каникулы: осенью и весной ребята отдыхают по одной неделе, а зимой — две. Триместровая (или модульная) система чаще всего встречается в школах Москвы и Санкт-Петербурга. По ней учебный год делится не на четыре, а на три равные части — триместры. При этом каждый триместр разделяют неделей каникул на два модуля: в результате школьники учатся пять недель, затем одну отдыхают. Успеваемость школьников оценивают в конце каждого триместра, в промежуточные каникулы оценки не выставляют.

По датам каникулярные периоды у тех, кто учится по четвертям, и тех, кто учится по триместрам, различаются. Информацию о том, в какие дни будут отдыхать школьники в 2024/2025 учебном году, каждая школа обязана размещать на своем официальном сайте.

Каникулы не могут быть короче семи дней вне зависимости от того, как учится школьник — по семестрам или по четвертям.

Расписание каникул по четвертям

2024/2025 учебный год разделили на четверти следующим образом:

первая четверть — со 2 сентября по 25 октября;

вторая четверть — с 5 ноября по 27 декабря;

третья четверть — с 9 января по 21 марта;

четвертая четверть — с 31 марта по 28 мая.

После каждой четверти детей отпустят на каникулы. Длиться они будут разное время.

Осенние каникулы — 8 дней. Ребята смогут отдохнуть с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

Зимние каникулы —14 дней. Школьники не будут учиться с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Весенние каникулы — 8 дней. Учеников отправят отдохнуть с 24 по 31 марта 2025 года.

Первоклассников в самой длинной четверти (третьей) ждет дополнительная неделя каникул — 17.02.2025 по 24.02.2025.

Летние каникулы традиционно самые длинные. Они начнутся:

с 24 мая 2025 года — для ребят, которые учатся пять дней в неделю;

с 25 мая 2025 года — для школьников, у которых шестидневка.

Внеурочная деятельность может длиться до 30 мая 2025 года. Для учеников 9 и 11 классов даты окончания учебного года будут зависеть от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).

Даты окончания учебы у школьников разных школ могут отличаться.

Календарь школьных каникул по четвертям

Расписание каникул по триместрам

В 2024 году в столичном департаменте образования и науки рекомендовали московским школам следующее расписание триместров:

первый триместр — со 2 сентября по 15 ноября 2024 года;

второй триместр — с 25 ноября 2024 года по 14 февраля 2025 года;

третий семестр — с 25 февраля по 30 мая 2025 года.

Каждый триместр делится на два пятинедельных модуля. Ребята, которые учатся по такой системе, уйдут на каникулы пять раз (без учета летних).

В середине первого триместра: 5 — 13 октября 2024 года.

После первого триместра: 16 — 24 ноября 2024 года.

В середине второго триместра: 29 декабря 2024 года — 8 января 2025 года.

После второго триместра — 15 февраля по 24 февраля 2025 года.

В середине третьего триместра: с 5 апреля по 13 апреля 2025 года.

По такой системе обучения государственные выходные по случаю Нового года и Рождества совпадают со школьными каникулами.

Летние каникулы для школьников, которые учатся по триместрам, начнутся 1 июня 2025 года.

Календарь школьных каникул по триместрам

Дополнительные дни отдыха

Независимо от того, по четвертям учатся школьники или по триместрам, они будут отдыхать в дни государственных праздников:

4 ноября — один день (понедельник) в День народного единства;

с 1 по 4 мая 2025 года — четыре выходных в честь Дня весны и труда (с четверга по воскресенье);

с 8 по 11 мая 2025 года — еще четыре выходных, в честь Дня Победы (также с четверга по воскресенье).

В 2025 году праздник по случаю Дня защитника Отечества (23 февраля) выпадает на воскресенье, поэтому выходной решили перенести на 8 мая. Похожая ситуация и с Женским днем: 8 марта 2025 года — суббота. Дополнительный выходной по случаю праздника перенесли на 13 июня.

Школы могут вводить дополнительные каникулы по своему усмотрению. Например, из-за сильных морозов или вспышки заболевания.

Чем занять ребенка на каникулах

Ни для кого не секрет, что каникулы — долгожданное время для школьников. Однако для родителей они нередко становятся настоящим челенджем. Ведь нужно не только найти, с кем оставить сына или дочь, пока все взрослые на работе, но и придумать, чем занять ребенка, чтобы он не проводил все время за компьютером, перед телевизором или в телефоне.

Учитель изобразительного искусства гимназии №3 в Балашихе Евгения Заевская в беседе с «Лентой.ру» предложила несколько идей того, как можно провести время каникул с пользой.

Заняться совместным чтением. Лучше всего выбирать книги вне школьной программы, чтобы ребенок не чувствовал, что его заставляют учиться на каникулах.

Лучше всего выбирать книги вне школьной программы, чтобы ребенок не чувствовал, что его заставляют учиться на каникулах. Сходить в музей или на выставку.

«Культурное обогащение помогает расширить кругозор ребенка. Подберите интересные для него музеи: художественные, исторические или научные. Многие музеи предлагают интерактивные программы и мастер-классы, что сделает походы более увлекательными», — отметила Евгения Заевская.

Съездить на природу. В зависимости от времени года можно отправиться на прогулку или устроить пикник. С собой можно взять фрисби, бадминтон или мяч, чтобы сделать отдых активным.

В зависимости от времени года можно отправиться на прогулку или устроить пикник. С собой можно взять фрисби, бадминтон или мяч, чтобы сделать отдых активным. Подарить настольные игры и головоломки. Если родители много работают и не могут выкроить время на долгие прогулки и пикники, можно провести время с сыном или дочерью дома. Например, всей семьей после ужина собраться и поиграть в новую настольную игру. Или в течение недели уделять какое-то время, чтобы вместе собрать сложную головоломку или большой пазл.

Если родители много работают и не могут выкроить время на долгие прогулки и пикники, можно провести время с сыном или дочерью дома. Например, всей семьей после ужина собраться и поиграть в новую настольную игру. Или в течение недели уделять какое-то время, чтобы вместе собрать сложную головоломку или большой пазл. Сделать поделку или проект.

«Это может быть рисунок или модель, тематический проект, связанный с интересами ребенка, — советует учительница. — Выполняя такие задания, ребенок развивает усидчивость и креативность».

Провести домашние эксперименты.

«Можно предложить ребенку безопасные научные эксперименты. Например, провести опыты с водой, светом, выращиванием растений. Это увлекательно и познавательно — дети любят исследовать мир вокруг них», — уточнила Заевская.

Записать ребенка на образовательные онлайн-курсы.

Записать ребенка на творческие мастер-классы.