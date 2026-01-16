Как родительская установка «все хорошо» ранит больше, чем помогает

«Все хорошо», «не грусти», «ничего страшного» — стандартные фразы каждого родителя, которые призваны успокоить ребенка. Эти слова звучат как проявление заботы и поддержки, однако в некоторых случаях они превращаются в так называемый токсичный позитив. Специалист семейного центра «Диалог» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елена Беляева рассказала, в каких случаях эти фразы могут навредить детям.

Токсичный позитив — это стремление в любых обстоятельствах подчеркнуть положительные моменты и отрицать негативные эмоции, даже если они уместны. Часто родители стараются таким образом защитить ребенка от страха, тревоги, слабости и беспомощности. Они опасаются, что если позволят ему проявлять такие эмоции, то образ идеальных взрослых, способных решить любые проблемы, будет разрушен. Поэтому чаще всего избегают конфликтов и неудобных тем, заменяя их фразой «все хорошо». Однако подавление эмоций, даже из добрых побуждений, нередко приводит к нежелательным последствиям.

Почему излишний оптимизм вредит?

Проблемы с эмоциями

«Когда ребенка постоянно учат подавлять свои истинные чувства, он начинает думать, что испытывать грусть, злость или страх — это плохо. Со временем он научится скрывать свои эмоции, боясь осуждения или непонимания. На самом деле нет плохих или хороших эмоций. Каждая из них нам дает разную информацию о себе или о ситуации: грусть помогает пережить утрату, злость может говорить о нарушении границ, страх сообщает об опасности», — отметила Елена Беляева.

Проблемы с доверием и отношениями

Если ребенок не умеет спокойно рассказывать о своих переживаниях и делиться чувствами, то это может негативно отразиться на взаимоотношениях с семьей и близким окружением.

Снижение самооценки

Когда ребенку не помогают и не поддерживают в трудных ситуациях, он может начать думать, что его чувства не важны и он одинок в своих переживаниях.

Ложное представление о мире

Излишний позитив может сформировать у ребенка ложное представление об окружающем мире. В будущем это может вызвать трудности с оценкой ситуации и преодолением проблем.

От недопонимания к доверию

Наталья всегда поддерживала своего сына Артема. Если у мальчика случались трудности в школе или с друзьями, она старалась переключать его внимание на позитив фразами: «Все будет хорошо», «Не переживай». Со временем Артем стал реже рассказывать маме о своих проблемах. Он чувствовал, что его переживания не принимают всерьез и начал замыкаться в себе. Поняв, что отношения с ребенком ухудшились, Наталья обратилась за помощью в семейный центр. На консультациях ей объяснили, что постоянное игнорирование негативных эмоций ребенка может привести к тому, что он перестанет доверять взрослым и будет скрывать свои истинные чувства. Вместе с психологом Наталья смогла проанализировать то, как строится общение с Артемом, как она реагирует, когда ребенок делится негативными эмоциями. Мама начала чаще задавать уточняющие вопросы, внимательно слушать и вместе обсуждать переживания ребенка.

«Благодаря подсказкам специалистов в наши отношения постепенно вернулось доверие. Артем вновь стал открытым в своих чувствах, ведь настоящая поддержка — это не только ободряющие слова. Важно быть по-настоящему заинтересованным в том, что происходит в жизни ребенка. Вместе обсуждать трудности, приводить примеры из собственного опыта», — поделилась Наталья.

Специалист рекомендует

Покажите ребенку, что все его эмоции нормальны и допустимы. Принятие чувств детей формирует доверительные отношения и психологически безопасную обстановку в семье;

Важно учить детей выражать свои переживания — говорить о причинах своих чувств, находить способы справляться с ними, например, через творчество или разговоры. Это помогает лучше понимать себя;

Слушайте внимательно и без осуждения чем хочет поделиться сын или дочь: вместо фразы «не грусти, это ерунда» лучше сказать «Я вижу, что ты переживаешь, расскажи, что случилось». Такой подход помогает понять, что его чувства важны и их воспринимают всерьез;

Не забывайте про собственный пример. Делитесь переживаниями и рассказывайте, как их преодолевать. Это показывает ребенку, что эмоции — часть жизни, и учит быть искренним и открытым.

Справка

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево», а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».