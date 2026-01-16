Исследование показало, с чем сталкиваются дети с окнологией в школах

По данным нового исследования, каждый пятый ребёнок, перенёсший онкологическое заболевание, сталкивается с буллингом после возвращения в школу. При этом большинство педагогов оказались не готовы оказать такому ученику необходимую поддержку.

© Сибмеда

Благотворительный фонд «Завтра будет» совместно с социологами провёл в декабре 2025 года исследование под названием «Барьеры в коммуникации детей, переживших онкологические заболевания». В нём приняли участие более 130 человек из 25 регионов России – дети в ремиссии и их родители. Также были проведены 24 глубинных интервью с родителями, педагогами, экспертами и братьями и сёстрами детей с онкодиагнозом.

Результаты показали, что 21% опрошенных детей столкнулись с травлей в школьной среде. Среди причин назывались изменения во внешности (выпадение волос, шрамы, набор веса), трудности с обучением и непонимание со стороны сверстников. Многие дети после длительного лечения испытывают когнитивные и физические последствия, что затрудняет их интеграцию в класс.

Большинство семей, столкнувшихся с буллингом, обращались за помощью к классным руководителям, однако лишь треть получили реальную поддержку. Некоторые родители отметили напряжённость и со стороны педагогов, связывая это с академической неуспеваемостью ребёнка и замедленным темпом выполнения заданий.

Как подчеркнула автор исследования, социолог Анастасия Юркина, система обучения и повышения квалификации педагогов на сегодняшний день не включает получение знаний и навыков работы с детьми, которым диагностировано онкологическое заболевание. Педагоги не готовы к разговорам с ребенком и классом, не знают, как себя вести с родителями.

Эксперты предлагают разработать специальный гайд для учителей, включающий рекомендации по взаимодействию с детьми в ремиссии, а также создать систему супервизии с участием психологов и реабилитологов. Это поможет снизить риски эмоционального выгорания педагогов и улучшить условия для адаптации учеников.

По словам исполнительного директора фонда «Завтра будет» Ксении Алешиной, почти все дети с онкологией сегодня выходят в ремиссию, и задача общества – обеспечить им полноценное возвращение к обычной жизни, в том числе в образовательную среду.

В исследовании приводятся данные за 2023 год: заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей составила 12,7 случая на 100 тысяч детского населения. По состоянию на конец того же года в онкологических учреждениях России под диспансерным наблюдением находились 31 482 ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет.