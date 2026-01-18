«Unc» — новое слово, популярное среди молодежи: что оно значит

У зумеров и поколения альфа появился ещё один способ напомнить окружающим о разнице в возрасте — слово unc. Формально оно переводится как «дядя», но по факту давно вышло за рамки семейных связей. Термин стал настолько популярным, что за месяц его искали почти шесть миллионов раз. На это обратила внимание платформа Preply, а позже тему подхватили медиа.

© Just Talks

Распространение началось, как обычно, с TikTok. В коротких видео unc использовали в шутливом контексте, обращаясь к тем, кто кажется старше, опытнее или просто «не из этой эпохи». Со временем слово стало универсальным ярлыком для всех, кто не вписывается в подростковую реальность — вне зависимости от реального возраста.

Интересно, что тренд быстро вышел за пределы соцсетей. К нему подключились и знаменитости. Сабрина Карпентер, например, в ироничной манере назвала так продюсера Джека Антоноффа. Тимоти Шаламе и вовсе применил это слово к себе, комментируя приближение 30-летия. Самоирония в этом случае только усилила эффект.

При этом unc — не обязательно про цифры в паспорте. По наблюдениям Preply, это слово часто используют для описания определённого вайба. Любовь к сериалу «Друзья», плейлисты со старыми хитами, привычки из нулевых — всё это легко превращает человека в «дядю» в глазах младшего поколения. Здесь важнее ощущение времени, а не дата рождения.

Важно и то, что у слова нет жёсткого негативного оттенка. Скорее наоборот — unc звучит мягко, иронично и иногда даже уважительно. Это не оскорбление и не попытка задеть, а способ с юмором обозначить дистанцию между поколениями. В итоге термин стал ещё одним примером того, как язык адаптируется под соцсети и превращает возраст в повод для шутки, а не конфликта.