Эндокринолог ответил, как развивается детский организм

Детский эндокринолог и диетолог Юлия Сидорова рассказала, что детский организм имеет свойство развиваться скачками.

© Freepik

«Периоды активного вытяжения чередуются с этапами, когда рост временно замедляется, а масса тела увеличивается быстрее», — заявила эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, родителям всё же следует контролировать, что ребёнок продолжает расти, остаётся активным и не жалуется на самочувствие.

