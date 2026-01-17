Эксперт объяснил, до какого возраста детям не стоит давать фастфуд

Дети в возрасте до 12 лет не должны питаться фастфудом, есть и другие противопоказания к употреблению такой пищи. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

"Если говорить о противопоказаниях к потреблению фастфуда, это, конечно, в первую очередь ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, и в том числе возраст до 12 лет. На самом деле, я как врач вообще бы не рекомендовала водить детей в такие рестораны и кафе и предлагать им продукты быстрого питания", - сказала Солнцева.

Она объяснила, что культура питания формируется в детстве, а систематическое употребление фастфуда приводит к развитию пагубных пищевых привычек. Кроме того, пищеварительная система ребенка до семи лет несовершенна, и не все продукты быстрого питания организм в этом возрасте может адекватно воспринять и усвоить. Такое питание приводит к избыточной массе тела у детей, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, дефицитам витаминов, минеральных веществ и других важных микронутриентов.