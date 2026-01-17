Врач объяснил, почему современные дети болеют чаще, чем раньше

Современные дети сталкиваются с инфекциями иначе, чем их сверстники десять лет назад, и тому есть множество причин. О них «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, Soft Medical Center Татьяна Головчанская.

© Freepik

⠀

Доктор объяснила, что для спокойной эпидемиологической обстановки важно, чтобы в обществе была так называемая «прослойка» привитых людей. Проще говоря, если большинство привито, инфекции сложнее найти новую жертву. И тогда, как правило, болеют только те, кто оказался без защиты. К тому же еще 10–20 лет назад детские коллективы постоянно «обменивались» микробами: кто-то принес сопли в садик, кому-то повезло отделаться легкой формой скарлатины. Неприятно, но благодаря такому живому тренажеру иммунитет укреплялся.

⠀

«Сейчас все иначе. За последние годы уровень вакцинации упал из-за роста количества антипрививочников, пандемия коронавируса то-же внесла корректировки в жизнь общества, оградив людей от общения. Добавьте к этому еще и массовую миграцию, при которой вирусы получили возможность "прогуляться" туда, где их давно не было. И в итоге мы видим всплески болезней, которые вроде бы были почти забытыми: коклюш возвращается с осложнениями, корь снова пугает врачей тяжелыми случаями», — прокомментировала Головчанская.

⠀

Также, продолжила эксперт, увеличивается количество детей-аллергиков. В детстве представители взрослых поколений проводили часы на улице, буквально прыгали по лужам и ели немытые яблоки. Современные родители стараются стерилизовать все до блеска. И в таких условиях иммунная система оказывается без привычных раздражителей, перестает отличать вредное от безопасного. Отсюда экзема, астма и множество пищевых непереносимостей, отметила гастроэнтеролог.