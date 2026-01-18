Росстандарт разработал новые ГОСТы для полезного детского питания

В России разработаны новые ГОСТы для детского питания, которые не только требуют от производителей обеспечить безопасность, но и призваны сделать детское питание полезным. Об этом на деловом завтраке в "Российской газете" рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

"Обязательные требования к пищевой продукции, в том числе предназначенной для питания детей, установлены техническим регламентом. Им, в частности, определено, что это питание должно отвечать физиологическим потребностям детского организма и не причинять вред здоровью ребенка. Сказать, что этого недостаточно, наверное, не сказать ничего, согласитесь. Не причинить вред - не значит обеспечить здоровье. Установление требований в сфере детского питания - это не просто техническая работа, а вклад в здоровье будущих поколений", - объяснил он.

Антон Шалаев напомнил, что многим детям требуется индивидуальный подход к питанию. Так, в прошлом году утвержден стандарт на питьевое низколактозное молоко. Также на рынке детского питания появились продукты, которых раньше в России не было. Для таких случаев ГОСТы были разработаны с нуля, отметил он.