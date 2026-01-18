Кнут в виде «двойки»: как может работать система оценок за поведение в школах

С 1 сентября 2026 года в России предлагается ввести оценки за поведение- учащихся с 1-го по 11-й классы. После тестирования будет выбрана единая модель оценивания, которую будут использовать во всех школах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько эффективным может быть это нововведение.

© Вечерняя Москва

Плюсы оценок за поведение

По словам председателя Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, выставление оценок за поведение может положительно сказаться на системе образования.

Оценки за поведение позволят сделать из школы не просто конвейер по выдаче ЕГЭ-результатов, а место, где формируется личность, учатся уважению, ответственности и взаимодействию в коллективе. Сегодня учитель часто безоружен перед откровенным хамством или систематическим срывом уроков. А четкий критерий в виде оценки — это инструмент для диалога и с ребенком, и с родителем. Это заставляет всех серьезнее отнестись к воспитательной составляющей, — пояснила Волынец.

Эксперт также обратила внимание, что это нововведение может закрыть целый ряд целей в системе образования:

усиление воспитательной функции школы с помощью формализации оценки поведения;

повышение уровня дисциплины и культуры учащихся;

создание дополнительного инструмента обратной связи для родителей;

поощрение социально одобряемого поведения и формирование «гражданской зрелости».

При правильном воплощении идеи, как подчеркнула Волынец, оценка поведения школьников позволит:

снизить субъективизм в оценке поведения — родители и ученики будут понимать, что именно оценивается, если критерии будут четкими, измеримыми и едиными для всех;

стать стимулом к самоконтролю и соблюдению правил;

вести диалог с родителями, потому что конкретная оценка будет более веским основанием для приглашения родителей в школу и совместной выработки стратегии коррекции поведения;

воспитывать социально-эмоциональные навыки, так как при грамотном подходе оценивается не только отсутствие нарушений, но и проявление позитивных качеств: помощь другим, участие в жизни класса, ответственность;

стать одним из критериев для получения грамот, премий, путевок в лагеря и других преимуществ, что усиливает ее значимость в глазах учеников.

Минусы оценок за поведение

Однако наравне с преимуществами система оценивания поведения учеников может сыграть и негативную роль. Среди возможных рисков и минусов нововведения собеседница «ВМ» назвала:

высокий риск субъективизма и несправедливости;

Оценка может сильно зависеть от личных отношений «учитель — ученик», от настроения педагога. «Любимчик» может получать незаслуженно высокие баллы, а «неудобный», но не нарушающий правил ребенок, — заниженные, — пояснила эксперт.

навешивание ярлыков;

Ученик, получивший «неудовлетворительно» по поведению, может быть заклеймен как «плохой» не только учителями, но и одноклассниками, отметила спикер.

Это может усугубить его положение в коллективе и может сделать ребенка более проблемным, потому что он будет придерживаться принципа: «Если я плохой, значит, так и надо себя вести», — высказалась Волынец.

формализация и имитация;

Также собеседница «ВМ» не исключила, что ученики могут вести себя хорошо на уроках конкретного учителя для галочки, а не из внутренней убежденности.

дополнительная нагрузка и стресс для учителей;

Педагогам придется разрабатывать критерии, вести дополнительный учет, обосновывать оценки, что увеличит бюрократическую нагрузку. Также возрастет конфликтный потенциал с родителями, не согласными с оценкой, — считает Волынец.

инструмент давления и манипуляции;

В руках непрофессионального педагога оценка за поведение может превратиться в орудие подавления критического мышления и умеренной здоровой активности учеников на уроке, предупредила эксперт.

Ученик может бояться задать вопрос или высказать мнение, чтобы не получить «двойку», — отметила Волынец.

дискредитация идеи воспитания;

Сведение воспитания к цифровой оценке может обесценить саму суть воспитательной работы, подменив ее простым контролем и наказанием, считает эксперт.

влияние на учебу.

Волынец отметила, что пока неизвестно, как оценка будет влиять на итоговую аттестацию, на перевод в следующий класс, на поступление в колледж или вуз:

При неправильной реализации это может вызвать волну протестов и повышение коррупции.

Поэтому успех или провал этой инициативы полностью зависит от детальной проработки системы выставления оценок. Волынец назвала несколько важных вопросов, на которые предстоит ответить:

критерии оценки — что именно будет оцениваться: только нарушение правил (опоздания, телефон на уроке) или также вклад в позитивную атмосферу? Кто устанавливает критерии?

шкала и методика оценивания — как выставляется оценка? Кто ее выставляет: классный руководитель, все педагоги коллегиально, с учетом мнения коллектива? Как часто — еженедельно, ежемесячно, за четверть?

процедура апелляции — как родитель или ученик может оспорить оценку, если считает ее несправедливой?

правовые последствия — будет ли эта оценка иметь формальные последствия для образовательного статуса ученика?

подготовка педагогов — будут ли заранее инструктировать педагогов на эту тему.

Введение оценок за поведение — это всегда неоднозначная история с высоким риском негативных последствий. С одной стороны, это попытка системно решить реальную проблему дисциплины и воспитания, дать педагогам рабочий инструмент влияния на детей. С другой стороны — это грубая мера, которая противоречит современным тенденциям педагогики, ориентированным на индивидуализацию, развитие внутренней мотивации и социально-эмоционального интеллекта, а не на кнут в виде оценки, — считает Волынец.

При негативном сценарии развития событий всем ученикам будут выставляться формальные положительные оценки либо начнутся конфликты и стрессовые ситуации для детей из-за несправедливости со стороны учителей.

Что делать, чтобы система работала грамотно

Успех этой инициативы возможен только при проработке всех тонкостей и деталей, считает Волынец. Необходимо, чтобы коллеги из министерства предусмотрели следующие параметры:

никакого субъективизма — критерии должны быть кристально четкими, измеримыми и едиными для всей страны. Конкретные действия должны быть зафиксированы документально, чтобы не возникло ситуации, когда любимчикам учителя поставили «отлично», а тем, кто мыслит иначе, — «неудовлетворительно»;

оценка должна фиксировать факты нарушения правил школы, а не подавлять здоровую детскую активность, критическое мышление или право вежливо отстаивать свое мнение;

неудовлетворительная оценка за поведение должна автоматически вести к встрече с родителями, выяснению причин и совместной выработке плана исправления;

оценка не должна влиять на оценки по предметам, на перевод в следующий класс или на допуск к ОГЭ и ЕГЭ;

система должна быть настроена не только на наказание за плохое, но и на поощрение за примерное поведение, помощь, инициативу.

Сама идея — здравая и давно назревшая. Но если ее реализуют топорно, без тонкой настройки — это ведет к несправедливости, конфликтам и профанации воспитания, — заключила спикер.

Между тем российские школьники стали массово жаловаться на появление платных услуг в электронных дневниках. «ВМ» рассказывает подробности нововведения.