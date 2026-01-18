Как планируют изменить работу классного руководителя в школах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить формат работы классных руководителей в школах, превратив их в наставников и освободив от преподавания учебных предметов. Соответствующие обращения он направил министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову. Какие обязанности хотят закрепить за классными руководителями и зачем это нужно — в материале «Вечерней Москвы».

Что предлагают изменить

Согласно инициативе, за классными руководителями закрепят отдельный статус педагогов-наставников, сосредоточив их работу исключительно на воспитательной деятельности и освободив от предметного учебного труда. По мнению Чернышова, это позволит усилить роль школы в формировании безопасной и комфортной среды для учеников.

Он отметил, что рабочее время таких педагогов должно быть посвящено общению с детьми, мониторингу их психологического состояния, организации классных часов и тематических мероприятий, а также взаимодействию с родителями. Кроме того, наставники смогут координировать работу со школьными психологами, социальными педагогами и советниками по воспитанию.

По мнению вице-спикера, такая мера станет вкладом в профилактику буллинга, социального отчуждения и кризисных ситуаций в учебных заведениях.

Экспертное мнение

По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, в случае принятия этой инициативы классные руководители будут тратить все свое рабочее время исключительно на воспитание детей, на помощь в решении их проблем и конфликтов между учениками, что поможет сформировать здоровую психологическую атмосферу в школах.

Также это действительно станет очень хорошей профилактикой буллинга, потому что, если есть человек, который за этим пристально следит, то быстрее будут выявляться подобные проблемы, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что при этом классный руководитель должен хорошо знать детскую психологию, с удовольствием идти на свою работу, а для этого необходимо, чтобы у него была достойная зарплата.

Именно поэтому многое упирается в финансирование и способ формирования этой системы: по каким критериям будут отбирать классных руководителей, какой у них будет уровень необходимой подготовки. Кроме того, так как это значимый человек в жизни ребенка, он должен быть достойным, компетентным и обладать высокими моральными качествами, иначе в противном случае эта инициатива может превратиться в бюрократию и профанацию, и у наших детей появится взрослый посторонний человек, который непонятно что от них требует, — говорит Волынец.

Кроме того, как отметила специалист, важно понимать, что если часть учителей, которые работают в школе, освободить от преподавания и отправить исключительно на классное руководство, то образуется дефицит педагогов.

Это значит, что в первую очередь нужно увеличивать количество сотрудников в школах, открывать новые ставки, повышать финансирование образования в нашей стране, — заключила собеседница «ВМ».

