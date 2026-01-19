Внимание выпускникам! Скандально известное слово «гойда» получило зеленый свет на Едином государственном экзамене по русскому языку. Теперь школьники могут смело использовать его в своих сочинениях, если это уместно по контексту. Об этом заявили эксперты, подчеркивая, что слово может быть полезно при анализе мемов или особенностей русской речи.

Профессор Андрей Григорьев, возглавляющий кафедру общего языкознания МПГУ, подтвердил, что использование «гойды» в сочинениях ЕГЭ допустимо, если оно вписывается в логику рассуждений.

Взлет популярности «гойды» связывают с речью Ивана Охлобыстина на патриотическом митинге в 2022 году. Видео с его выступлением мгновенно разлетелись по сети, породив множество мемов.

Григорьев также отметил ТАСС, что слово имеет варианты написания и давнюю историю, встречаясь в литературных произведениях XIX века. Эксперт связал его с Иваном Грозным и окружением царя, как восклицание, одобряющее жестокие расправы.

Несмотря на отсутствие упоминаний в древнерусских текстах, «гойда» зафиксирована в более поздних источниках у разных славянских и балканских народов.

