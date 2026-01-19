Можно ли детям пить кофе

Детям младше семи лет не стоит употреблять кофе, поскольку в этом возрасте у них еще не до конца сформирована нервная система. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, кофеин способен легко повысить у ребенка возбудимость, эмоциональную нестабильность и вызвать проблемы со сном. В более взрослом возрасте напиток не стоит предлагать детям, если они имеют легко возбудимую нервную систему, плохо засыпают.

«Также важно учитывать, что кофеин способен повышать артериальное давление, создавать повышенную нагрузку на сердце и выделительную систему. Поэтому при наличии у ребенка проблем с сердечно-сосудистой системой и почками от напитка стоит отказаться», — предупредила Русакова.

Врач также отметила, что от кофе лучше отказаться и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что он может раздражать слизистую желудка.

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй до этого заявил, что перед употреблением кофе утром не обязательно выжидать один час. По его словам, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после подъема. Галлоуэй объяснил, что распространенный совет откладывать кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.

