В Госдуме указали на связь между воспитанием детей и их вступлением во взрослую жизнь

Необходимо, чтобы в семье был пример ответственности и трудолюбия.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С одной стороны, мы видим отсутствие динамики, а с другой стороны, прибавляются новые территории, это же тоже должно влиять на статистику. Меняется продолжительность жизни, возраст создания семей. Поэтому то, что сохраняется неизменной величиной, скорее надо расценивать как отрицательный показатель, чем как показатель стабильности и порядка. Есть те, кто рано начинает жить, работать, учиться, а есть те, кто продолжает во взрослом возрасте сидеть на маминой шее и делить её пенсию. Так происходит из-за воспитания. Есть пример в семье к трудолюбию, ответственности, пример к крепкому союзу между матерью и отцом – это и будет как воспитательный момент иметь серьёзные значения при дальнейшем движении по жизненному пути ребёнка».

Ранее ВЦИОМ провёл исследование, в результате которого выяснилось, что россияне уходят в самостоятельную жизнь в среднем в 21 год. Эта устойчивая норма практически не меняется от поколения к поколению.