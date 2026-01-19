Новая «этика»: родители больше не против, что их дети матерятся

Современные родители, судя по всему, становятся более снисходительными к ненормативной лексике в речи своих детей. Об этом говорят результаты общенационального опроса в США.

© globallookpress

Исследование провела Детская больница Мотта при Мичиганском университете. Оно показало, что только 47% родителей полагают, что детям вообще нельзя употреблять бранные слова, хотя многие признают, что их собственные дети иногда это делают.

При этом более трети респондентов считают брань допустимой в зависимости от ситуации. Меньше тех, кто ориентируется на конкретное слово или не видит в этом проблемы.

Каждый четвертый родитель отметил, что его ребенок периодически употребляет крепкие выражения. Среди родителей подростков эта доля достигает почти 40%.

«Родителям приходится лавировать в серой зоне, когда речь заходит о языке. Многим не нравится слышать такие слова, но они также понимают, что важны контекст, возраст и намерения», — говорит соавтор исследования Сара Кларк.

В анкетирование вошли ответы 1678 родителей детей в возрасте от 6 до 17 лет, опрошенных в августе 2025 года. Выборку сделали максимально репрезентативной, приведя ее статистическими методами в соответствие с данными последней переписи населения.

Влияние сверстников

Отвечая, откуда дети узнают бранные слова, две трети родителей указали на друзей или одноклассников, что делает сверстников самым частым источником. Немного отстают по популярности медиа. Многие опрошенные также признали, что дети слышат грубые выражения дома, в том числе от самих родителей.

Примерно каждый третий родитель считает, что его ребенок ругается, чтобы «быть своим», что подчеркивает роль социального давления, особенно в подростковом возрасте. Родители подростков объясняют такое поведение желанием вписаться в коллектив, тогда как родители младших детей — попыткой быть смешным или привлечь внимание.

По мнению Кларк, некоторые дети могут использовать крепкие выражения, чтобы передать негативные эмоции, что может сигнализировать о необходимости научиться распознавать и управлять гневом или разочарованием более подходящими способами.

«Нецензурная лексика для детей может быть своеобразным социальным активом. Для одних это вопрос принадлежности к группе, для других — способ вызвать реакцию. Понимание причины помогает родителям реагировать эффективнее», — объясняет исследовательница.

Родители устанавливают правила, но по-разному следуют им

По ее словам, у родителей, которые возражают против ругани детей, могут быть разные мотивы. Некоторые смотрят на это через религиозную призму, полагая, что определенные слова противоречат их убеждениям. Другие рассматривают это как вопрос воспитания, беспокоясь, что грубая лексика невежлива или неуважительна. Для таких родителей важен контекст: например, такие выражения могут быть недопустимы в школе или на людях, но менее критичны, когда дети общаются с друзьями.

Большинство родителей чувствуют ответственность за речь своего ребенка, однако их реакции сильно различаются. Чаще всего, услышав брань, родители просят ребенка прекратить или объясняют, почему это им не нравится. Меньше тех, кто игнорирует подобное, и лишь немногие прибегают к наказаниям. Родители подростков чаще предпочитают вовсе не обращать на это внимания.

«Родителям бывает сложно придерживаться единой линии в отношении ненормативной лексики. Им стоит разобраться в собственных взглядах, чтобы определить, какие слова и ситуации требуют реакции. Маленькие дети могут не осознавать, что некоторые выражения неуместны, поэтому родителям, возможно, придется объяснять их значение, контекст или социальное воздействие, чтобы развить понимание и эмпатию», — говорит Кларк.

Чтобы ограничить воздействие, родители, по их словам, следят за собственной речью, ограничивают определенный контент в медиа и просят других соблюдать правила, принятые в семье. Примерно каждый пятый родитель также не поощряет дружбу с детьми, которые часто ругаются, что говорит о беспокойствах, выходящих за рамки просто речи.