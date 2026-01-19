Родители тоже люди: стоит ли продлевать работу детских садов до 20:00

Работу детских садов предложили продлить до 20:00, потому что действующий график не соответствует реальным условиям жизни работающих родителей. С такой инициативой в понедельник, 19 января, выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина. Она подчеркнула, что для продленного режима необязательно задействовать воспитателей — безопасность и уход за детьми могут обеспечивать нянечки и младший персонал. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, нужна ли такая мера и как продление работы детских садов скажется на детях и родителях.

По ее словам, продление работы детских садов значительно облегчит жизнь родителям, особенно работающим.

«Инициатива о продлении работы детских садов до восьми часов вечера очень правильная, потому что сейчас очень много рабочих мест с ненормированным графиком. Важно понимать, что ни один родитель, любящий своего ребенка, не оставит его без нужды в детском саду дольше даже на полчаса. Но если это связано с рабочим днем или с другими важными делами, то это необходимость. В конце концов, родители тоже люди, иногда им, например, нужно сходить к врачу, и возможность оставить ребенка в детском саду дольше развязывает руки и помогает намного проще решить много бытовых и личных вопросов», — сказала она.

Эксперт отметила, что реализация этой инициативы требует дополнительного финансирования, потому что на сегодняшний день катастрофически не хватает воспитателей и нянечек в детских садах.

«Сотрудники вынуждены работать на две ставки, потому что на одну трудно прожить. Также во многих детсадах наблюдается нехватка кадров. Если сотрудникам нужно будет еще дополнительно работать два часа, то для части этих людей это будет просто невыносимо и невозможно. Поэтому, чтобы реализовать продление работы детских садов, необходимо повышать заработную плату даже по тем часам, по которым детские сады работают сегодня. Во-вторых, необходимо увеличивать количество персонала, а это невозможно без увеличения финансирования этой сферы», — говорит Волынец.

Специалист подчеркнула, что необходима федеральная поддержка, разработка программы по расширению финансирования не только детских садов, но и ясельных групп.

«Давайте не будем забывать о том, что у нас в стране многие родители отдают своих детей в ясли уже с года, потому что им необходимо работать, а ребенка оставить не с кем. В таких семьях нет бабушек, дедушек, иных родственников, и у них нет возможности обращаться к няням, потому что это очень дорого, поэтому детский сад — это спасение», — уверена собеседница «ВМ».

По ее мнению, нахождение ребенка в детском саду до 20:00 не отразится негативно на психике, если он будет окружен внимательными и профессиональными сотрудниками.

«Когда человек, который работает в детском саду, — профессионал своего дела, по-настоящему любит свою работу и детей, малыши с удовольствием туда идут. Они ждут не дождутся, когда закончатся выходные и наступит понедельник. Это и есть идеальная модель устройства детей во время того, когда родители работают. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время», — заключила Волынец.

