Ученые из США впервые доказали, что на скорость прорезывания молочных зубов может влиять еще один фактор — стресс матери во время беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health. Также первичные данные публиковались в российских изданиях, среди которых «Наука Mail» и «Газета.ру». Исследование прокомментировал эксперт федеральной сети стоматологий Залим Кудаев.

«Проще говоря, более высокий уровень кортизола (гормона стресса) у матери на поздних сроках беременности связан с более ранним прорезыванием молочных зубов у ребенка», — поясняет основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев.

В исследовании участвовала когорта из 142 матерей. Все женщины были беременны в 2017–2022 годах и наблюдались в Медицинском центре Университета Рочестера.

Во время беременности (конец второго и третий триместр) женщины сдавали образцы слюны, в которых измеряли уровень шести гормонов: кортизола, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, трийодтиронина и тироксина. После рождения ребенка визиты в клинику назначались через 1, 2, 4, 6, 12, 18 и 24 месяцев. При этом стоматологи фиксировали количество прорезавшихся молочных зубов у каждого ребенка.

Что показали результаты

«После анализа исследования оказалось, что у матерей с самым высоким уровнем кортизола дети к 6 месяцам имели в среднем на 4 зуба больше, чем у матерей с низким уровнем», — рассказывает Залим Кудаев.

Так, высокий кортизол может влиять на рост плода и минеральный обмен, включая регуляцию кальция и витамина D, необходимых для минерализации костей и зубов. Также кортизол воздействует на остеобласты и остеокласты — клетки, отвечающие за формирование и ремоделирование костной ткани.

«Также ученые обнаружили взаимосвязь между половыми гормонами (эстрадиол, тестостерон) и количеством зубов у ребенка к 12 месяцам. Но она оказалась слабее, чем с кортизолом», — поясняет Залим Кудаев.

Интересно, что наличие у матери депрессии или тревожного расстройства (диагностировано у 36,6 % участниц) не повлияло на уровень гормонов или количество зубов у детей.

«Интерпретировать данные можно так. Пренатальный стресс может ускорять биологическое старение у детей, а преждевременное прорезывание зубов может быть ранним маркером нарушений развития полости рта и общего здоровья», — говорит эксперт.

После исследования остался и ряд нерешенных вопросов, требующих дальнейших исследований, среди них важнейшие — какова точная связь между ускоренным прорезыванием зубов и биологическим старением, а также что это ускорение говорит о долгосрочном здоровье ребенка.

Таким образом, забота о психоэмоциональном состоянии будущей матери — не только вопрос ее комфорта, но и потенциальный фактор здорового развития ребенка, включая формирование зубочелюстной системы.