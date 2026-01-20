Как правильно выбрать обувь ребенку

Правильно подобранная пара обуви для ребенка — не просто удобство, но и залог корректного развития его опорно-двигательного аппарата, формирования осанки и походки. Неподходящие ботинки или туфли могут спровоцировать плоскостопие, натоптыши, врастание ногтей, даже боли в спине. «Лента.ру» рассказывает, как выбирать детскую обувь.

© Freepik

Правильный выбор детской обуви: главное

Основное общее правило — обувь должна соответствовать длине и полноте стопы.

Выбор детской обуви по длине стельки

Обувь не стоит покупать впритык: если длина стопы ребенка 15 сантиметров, не покупайте ботинки со стелькой ровно 15 сантиметров. Внутри должно быть пространство, чтобы нога немного «гуляла» — это припуск на движение при ходьбе и на рост стопы.

1-1,5 сантиметра зазора должно оставаться между самым длинным пальцем и мыском закрытой обуви.

Как правильно измерить длину и полноту стопы

Чтобы узнать длину стопы, нужно измерить ногу ребенка. Лучше делать это вечером, потому что утром стопа может быть меньше и уже, чем в течение дня.

Пошаговая инструкция

Положите на ровную поверхность пола лист бумаги, попросите ребенка встать на него, обведите стопу. Держите карандаш строго вертикально — особенно при обведении пятки, а также большого и второго пальцев Измерьте линейкой расстояние от крайних точек получившейся линии: от самой выступающей точки пятки до кончика самого длинного пальца. Не обязательно это будет первый палец, у некоторых людей длиннее второй, а у кого-то — третий.

«1-1,5 сантиметра между самым длинным пальцем и носком ботинка помогут ноге расти без стрессов. Но и не берите размер "на вырост": вроде бы экономия, а по факту — искривленные пальцы и напряженная походка», — посоветовала в беседе с «Лентой.ру» травматолог-ортопед профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Антонина Завадская.

Выбор детской обуви по подъему

Обратите внимание, сколько пространства остается в зоне пальцев — вширь и в высоту. Слишком узкая обувь соберет пальцы «в кучку», а это в долгосрочной перспективе грозит деформацией стопы, пальцы будут заходить друг на друга. Чересчур пологий свод обуви будет давить на ногти и вызывать их врастание, что приведет к сильным болям, образованию гранулем, нагноению или даже растрескиванию ногтей по всей их длине, включая ногтевое ложе.

Выбор детской обуви по полноте

«При выборе любой обуви, будь то осенняя, зимняя или летняя, сверьте ширину стельки с вырезанным контуром стопы. Стелька не должна быть уже контура в передней части. Если это так, обувь не подойдет по полноте и будет сдавливать ногу», — пояснила «Ленте.ру» травматолог-ортопед, хирург «ОН КЛИНИК бейби» Анна Степаненко.

Если ребенок уже уверенно ходит и тем более говорит, при примерке в магазине дайте ему сделать несколько шагов и спросите об ощущениях.

Если обувь при примерке «слегка давит», «немного неудобна», лучше сразу отказаться от покупки такой пары и поискать другую, в которой сразу будет комфортно.

Критерии выбора детской обуви

Материалы

Натуральные материалы

Кожа, замша или плотный хлопок дают ноге «дышать», отметила Завадская.

«Если сами хоть раз пробовали провести день в дешевых кедах летом — понимаете этот дискомфорт лучше любых описаний. Особенно важны натуральные материалы там, где есть стелька и подкладка: лишняя влага — прямой путь к мозолям», — подчеркнула ортопед.

Натуральные материалы долговечны, имеют хороший запас на растяжимость: во время носки они слегка растягиваются по ноге, и посадка становится более анатомичной. Главный недостаток обуви из натуральных материалов — часто более высокая цена и требовательность в уходе.

Современные материалы

Современные синтетические материалы (мембранные ткани, высокотехнологичные текстили) тоже обладают прекрасными влагоотводящими и терморегулирующими свойствами, что особенно важно для спортивной обуви. Такие материалы легче и проще в очистке.

Но тут первостепенную важность имеет качество: дешевая «недышащая» синтетика создает эффект парника, способствует потоотделению и росту бактерий. Поэтому кроссовки для бега, например, лучше выбирать из моделей проверенных марок для спортсменов.

Многие родители выбирают на лето для своих детей сандалии из вспененных ЭВА-полимеров, наподобие сандалий Crocs. Их особенно любят мамы детей возраста игр в песочнице: ведь такую обувь легко быстро промыть, вытереть, и она уже снова готова к носке.

«Такие модели — вещь отличная, если речь о пляже или бассейне, где важно легко надевать и снимать обувь одной рукой после заплыва. Но ходить все лето по городу в таких сабо — идея плохая: фиксация слабая, вдобавок легко споткнуться на ровном месте. Оставляем такие модели исключительно для воды», — посоветовала Завадская.

Подошва

Подошва должна быть, как хорошие тормоза у велосипеда, отметила собеседница «Ленты.ру»: мягкая там, где нужна гибкость, например, у основания пальцев, но достаточно твердая под стопой.

Толщина подошвы у школьной сменки должна быть 5-7 мм, у зимней обуви — выше 1 см.

«Современные материалы типа ЭВА или полиуретана тут выигрывают у всего остального по комфорту», — отметила травматолог-ортопед.

Задник

Форма пятки должна повторять форму ноги ребенка, а задник должен быть достаточно жестким — но не чересчур, чтобы не травмировать ногу.

«Формоустойчивый задник ниже щиколотки гарантирует нормальное движение сустава», — отметила Антонина Завадская.

Стелька и супинатор

Мягкая стелька сглаживает нагрузку при беге или прыжках. Но супинатор детям младше 3-4 лет почти никогда не нужен: свод их стопы скрыт жировой подушечкой, и она с задачей отлично справляется, подчеркнула врач.

Фиксация стопы

Обувь должна крепко сидеть на ноге и не слетать при движении.

«Оптимально работают липучки или шнуровка поверх подъема — обувь никуда не денется даже во время внезапных забегов по школьному коридору», — Антонина Завадская, травматолог-ортопед.

Как выбрать обувь ребенку по возрасту

Ряд производителей, чаще всего китайских, указывают размеры не в сантиметрах, а по возрастам. Например, сандалии для 1-2, 4-5 лет. Но длина стопы у мальчиков или девочек в одном и том же возрасте может отличаться на два-три размера или даже больше.

Как выбрать обувь для ребенка до года

Первые ботинки нужно выбирать, когда ребенок начинает ходить без поддержки — но только для улицы.

«До этого момента хватит носков или мягких пинеток: пусть учится чувствовать пол ступнями, это положительно влияет на сенсорику и развитие в целом», — отметила ортопед.

Согласно правилам традиционной ортопедии, по словам Завадской, обувь для первых шагов должна быть:

с жестким задником, чтобы спасать от случайных подворачиваний пятки;

маленьким каблучком (до 1-1,5 сантиметра), чтобы балансировать шаги малыша;

с закрытым носом — чтобы защищать пальцы от столкновений с препятствиями;

без супинатора;

с надежными застежками.

А с точки зрения доказательной медицины, первая обувь должна:

не фиксировать голеностоп;

иметь очень гибкую подошву, будто обуви вообще нет;

хорошо, но не жестко фиксировать пятку;

иметь подпяточник по размеру пятки и плотно прилегающий к ней;

быть вентилируемой;

иметь нескользкую подошву.

Какой бы подход вы ни выбрали — традиционный или доказательный, — важно помнить, что донашивать обувь за старшими детьми категорически нельзя.

«Второй круг жизни для чужих ботинок заканчивается там же, где был их первый владелец. Не передавайте детские ботинки «по наследству»: они успели принять форму прошлой стопы и могут испортить походку вашему малышу», — Антонина Завадская, травматолог-ортопед.

Как выбрать обувь для школьника

Ежедневная школьная пара должна быть по-настоящему удобной и выполненной из качественной кожи или хорошего кожзаменителя.

«Небольшой каблук снижает усталость за целый день на ногах. Для начальной школы это может быть 1,5-2 сантиметра, для подростка — 2-3. Особое внимание уделяйте подошве — она обязана быть эластичной! А сменная воздухопроницаемая стелька поможет избежать запаха и прочих неприятностей», — посоветовала Завадская.

Кеды с плоской подошвой стоит оставить для фотосессий: физкультура требует кроссовок со стабилизацией пятки и амортизацией во время бега.

Как выбрать обувь по сезону

Требования к материалам обуви и толщине подошвы от сезона к сезону меняются.

Летняя обувь — сандалии и босоножки — должны иметь перфорированную поверхность для вентиляции, закрытый носок или частично закрытый мысок для защиты пальцев и плотный задник для фиксации пятки. Подошва — гибкая и тонкая.

Зимняя обувь должна быть непромокаемой, сохранять тепло и сухость. Ботинки или сапоги должны быть достаточно свободными, чтобы надеть теплый носок, но плотно фиксировать голеностоп. Подошва — лучше ребристая, из морозостойкой резины. Протектор должен быть глубоким: чем выразительнее рельеф, тем сильнее он может сцепиться с поверхностью, а значит, сапоги будут меньше скользить.

Обувь для межсезонья — в идеале это мембранные или кожаные ботинки, непромокаемые текстильные кроссовки. Они защитят от сырости и ветра, но не позволят ноге перегреться.

Для любой детской обуви, особенно для зимы и межсезонья, когда световой день короче, важно наличие светоотражающих элементов — комфорт и безопасность превыше всего.

Как подобрать обувь в зависимости от активности

Для повседневных прогулок и активных игр обувь должна быть достаточно универсальной, подходящей для разных покрытий и условий — для асфальта, песка, гравия. Подошва должна быть гибкой в передней части, чтобы ребенок мог легко сгибать стопу при шаге, но устойчивой и амортизирующей в области пятки.

Если ребенок занимается спортом, нужна другая обувь. Обычные кеды не подойдут. Например:

для бега нужны кроссовки с усиленной амортизацией;

для зала (например, для игры в баскетбол или обычной физкультуры в школе) — пара должна быть с мягкой нескользящей подошвой;

для футбола — с шипами и жесткой фиксацией стопы;

для танцев — балетки или чешки из чистого хлопка или натуральной кожи.

Какую обувь лучше не покупать ребенку

«Следует избегать обуви с грубыми швами, массивной негнущейся подошвой, слишком жесткими задниками, едким запахом», — отметила Анна Степаненко.

Качество обуви не всегда гарантируется высокой ценой или популярностью бренда. Иногда хорошую обувь можно найти и в обычном магазине

До трех лет ребенку не следует покупать домашнюю обувь — даже самые мягкие тапочки. Если переживаете за тепло ног, лучше обойтись носочками. Стопе важно формироваться правильно, для этого нужно чувствовать рельеф и находить правильные опорные точки.

Нужно ли покупать обувь ребенку в ортопедическом магазине

Многие родители думают, что ребенку лучше купить ортопедическую детскую обувь, якобы она гарантирует здоровье ног. На самом деле это не совсем так.

«Ортопедическую обувь нужно покупать по показаниям врача — только при нарушениях развития, либо при необходимости профилактики заболеваний в будущем», — поясняет ортопед Анна Степаненко.

Врач-ортопед может не только порекомендовать, как и где выбрать правильную обувь, но также сделать ребенку прямо в рамках приема индивидуальные ортопедические стельки, отметила собеседница «Ленты.ру». Такие стельки можно вставить в имеющуюся у ребенка обувь, если эту пару одобрил врач.