Назван простой способ помочь дошкольнику лучше питаться

Участие в садоводстве в детском саду может помочь дошкольникам лучше питаться, больше двигаться и чувствовать более тесную связь с природой всего за несколько месяцев. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

© Газета.Ru

В последние годы педагоги все чаще обращают внимание на дефицит физической активности и контакта с природой у детей: многие дошкольники проводят больше времени в помещениях, за экранами и с готовой едой. Поэтому детские сады рассматриваются как одно из ключевых пространств, где можно формировать более здоровые привычки с раннего возраста.

Команда ученых под руководством Сунджин Чонг из Национального института садоводства и лекарственных растений Республики Корея решила проверить, может ли простая и доступная практика — уход за растениями — способствовать развитию детей в этот чувствительный период. В исследовании приняли участие 30 пятилетних детей из детских садов Сеула. Половина из них в течение 16 недель раз в неделю занималась садоводством: дети сажали семена, поливали растения, наблюдали за их ростом и собирали урожай салата, помидоров черри и зелени. Остальные продолжали обычные занятия без таких активностей.

До и после программы ученые оценивали изменения в поведении детей. По наблюдениям воспитателей, у детей, которые занимались садоводством, улучшились пищевые привычки в детском саду: они аккуратнее вели себя за столом и проявляли более позитивное отношение к еде. При этом родители не отметили заметных изменений дома, что, по мнению авторов, может быть связано с более структурированной обстановкой приема пищи в дошкольном учреждении.

Наиболее выраженные изменения касались отношения к растениям. Дети из садоводческой группы стали лучше понимать, откуда берется еда, проявляли больший интерес и уверенность при контакте с растениями. Одновременно у них сильнее вырос уровень физической активности: уход за грядками требует движений, наклонов и переноски предметов, что естественным образом вовлекает детей в движение.

Социальные навыки улучшились у всех участников, но различий между группами выявлено не было. Также программа не повлияла на качество сна, что, по словам исследователей, может требовать более длительных наблюдений.