Почему нужно объяснять детям риски современных технологий

Детей и подростков надо учить культуре пользования современными цифровыми технологиями так же, как заниматься домашними делами, считает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, с одной стороны, несут блага - быструю возможность обработать огромный поток информации, познакомиться с мировым опытом в самых разных сферах здравоохранения, образования, отметила сенатор на пресс-конференции, посвященной XXХIV Международным Рождественским образовательным чтениям.

"С другой стороны, в том числе через интернет-пространство, современные цифровые технологии в умы и сердца наших детей сеется чуждая идеология, они вовлекаются в деструктивные организации. К сожалению, цена за участие в них иногда не просто поломанная психика молодежи, детей, да и взрослых людей, а иногда - их жизни, здоровье. Безусловно, мы должны говорить об этом, в том числе и в рамках наших парламентских встреч", - заявила Гумерова.

По ее мнению, современные образовательные программы надо направлять не на дистанцирование и запреты, а на то, как научить родителей и педагогов противостоять этому, правильно вести разъяснительную работу.