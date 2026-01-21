Почему нужно объяснять детям риски современных технологий

В Совфеде призвали родителей объяснять детям риски современных технологий
Детей и подростков надо учить культуре пользования современными цифровыми технологиями так же, как заниматься домашними делами, считает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, с одной стороны, несут блага - быструю возможность обработать огромный поток информации, познакомиться с мировым опытом в самых разных сферах здравоохранения, образования, отметила сенатор на пресс-конференции, посвященной XXХIV Международным Рождественским образовательным чтениям.
"С другой стороны, в том числе через интернет-пространство, современные цифровые технологии в умы и сердца наших детей сеется чуждая идеология, они вовлекаются в деструктивные организации. К сожалению, цена за участие в них иногда не просто поломанная психика молодежи, детей, да и взрослых людей, а иногда - их жизни, здоровье. Безусловно, мы должны говорить об этом, в том числе и в рамках наших парламентских встреч", - заявила Гумерова.
По ее мнению, современные образовательные программы надо направлять не на дистанцирование и запреты, а на то, как научить родителей и педагогов противостоять этому, правильно вести разъяснительную работу.
"Мне очень понравился пример одного из моих коллег, он говорит: "Лилия Салаватовна, вы знаете, вот мы учим водить машину, даем права, мы учим варить суп, готовить какие-то блюда, объясняем правила пользования электроприборами, но так же надо научить в первую очередь детей, молодежь тем рискам, которые присутствуют сегодня в современных цифровых технологиях, интернет-пространстве, тем рискам, которые может вести за собой неправильное пользование". Поэтому белый интернет, специальные родительские программы, обучение священнослужителей и педагогов современным технологиям - это все звенья одной цепи", - отметила парламентарий.