Как подготовиться к ЕГЭ-2026 с репетитором и без

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится с 1 по 19 июня. Изменения по предметам традиционно начинают публиковать заранее, чтобы выпускники смогли лучше подготовиться к итоговой проверке знаний. «Лента.ру» рассказывает, когда лучше начинать готовиться к ЕГЭ, как в это время помогут задания с прошлого года и как справиться со стрессом на самом экзамене.

Когда стоит начинать подготовку к ЕГЭ

ЕГЭ — единый государственный экзамен, который ежегодно проводят в учебных заведениях среднего образования в России. Это итоговая проверка знаний школьников, которая показывает степень их владения предметом. Помимо обязательного ЕГЭ по русскому языку и базовой математике каждый школьник может сдавать дополнительные предметы: химию, биологию, профильную (углубленную) математику и информатику, историю и обществознание, иностранные языки. Результаты ЕГЭ учитываются при поступлении в вузы, поэтому многим ученикам так важно сдать экзамены на высокие баллы.

По мнению магистра в области химии, репетитора Карины Коробовой, идеальная схема подготовки выглядит так: «Классе в восьмом-девятом вы определяетесь с направлением, которым хотите заниматься. Определяетесь с предметами, которые планируете сдавать в 11 классе, и готовитесь к сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) по этому предмету. Готовитесь весь девятый, десятый и одиннадцатый класс — итого три года глубокой, планомерной подготовки».

Репетитор отмечает, что далеко не все школьники настолько рано определяются со своими предпочтениями. После подготовки и сдачи ОГЭ ученик может понять, что не хочет продолжать углубленное изучение выбранных предметов — это нормально.

«Подготовка за два года — 10 и 11 класс — наиболее часто встречающийся вариант подготовки к экзаменам. Он абсолютно адекватный», — Карина Коробова, репетитор.

Если же школьник смог определиться с выбором направления только в 11 классе, ему будет достаточно сложно изучить предмет настолько хорошо, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл.

«По моей оценке и оценке моих коллег, среднестатистический одиннадцатиклассник может за год подготовиться к ЕГЭ и получить 60-70 баллов», — делится Карина Коробова.

Оптимальное время для подготовки к ЕГЭ — два года.

Как репетиторы помогают подготовиться к экзаменам

Не всем школьникам необходимо обращаться к репетиторам для подготовки к Единому государственному экзамену, уверена Карина Коробова.

«Если у вас в школе достаточно квалифицированный педагог по предмету, который вы сдаете, подготовке уделяется достаточно часов или организованы дополнительные занятия — возможно, вы сможете подготовиться к ЕГЭ без репетиторов», — Карина Коробова, репетитор.

Однако дополнительные занятия помогут оптимизировать процесс подготовки и сдать ЕГЭ на высокие баллы.

Во время подготовки к ЕГЭ репетитор поможет:

выстроить траекторию для индивидуальной подготовки;

организовать подготовку и составить план, по которому школьник будет изучать материал и повторять пройденные темы;

подобрать подходящие дополнительные материалы;

проверить пробные варианты и профессионально оценить их;

объяснить, как правильно оформлять письменные задания второй части ЕГЭ;

проанализировать, в каких заданиях школьник допускает больше всего ошибок;

провести работу над ошибками.

Квалифицированный репетитор может помочь сделать акцент на непонятных темах и научит решать особенно сложные задачи.

«Профессиональный репетитор обладает хорошей теоретической базой, знает все подводные камни в оформлении и подготовке к экзамену», — объясняет Карина Коробова.

Как готовиться к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ — достаточно комплексный процесс, для которого мало просто хорошо знать свой предмет. Нужно знать и нюансы самого экзамена, считает Карина Коробова.

Этапы подготовки к ЕГЭ:

изучение материала;

закрепление материала;

многократное повторение.

«Только в таком случае мы можем гарантировать, что материал уйдет в долговременную память, а не в кратковременную», — объясняет эксперт.

При изучении нового материала нужно обязательно выделять время на возвращение к уже изученным темам и их повторению.

Чтобы грамотно распределить эти три этапа между собой, необходимы регулярность и четкий план, по которому будет проходить подготовка.

Карина Коробова объясняет, что занятия с репетитором лучше всего проводить два раза в неделю, но отмечает: «Такая частота занятий с репетитором не означает, что ровно столько раз в неделю вы будете заниматься своим предметом».

При подготовке к ЕГЭ школьнику нужно каждый день выделять время для занятий по предметам, которые он планирует сдавать. Это необязательно должны быть многочасовые занятия — в некоторые дни можно ограничиться повторением пройденных тем.

Грамотно распределить свое время, не нагружая только один день недели, поможет расписание подготовки.

Как самостоятельно составить план подготовки к ЕГЭ?

Открыть кодификатор ЕГЭ по необходимому предмету. Отметить все темы и термины, которые необходимо знать для успешной сдачи экзамена. Выявить вопросы, которые достаточно хорошо знакомы, и пункты, с изучением которых могут возникнуть сложности. Определить промежутки времени, необходимые для изучения каждой темы. Если какая-то из них кажется более объемной и сложной, на ее изучение следует заложить больше времени. Включить в расписание дни, когда основной упор будет делаться на повторение и закрепление пройденного материала. Важно включить в расписание время для отдыха.

«Очень важно при подготовке к ЕГЭ соблюдать режим работы и отдыха. У человеческого организма есть свои пределы, и доходить до них даже в период интенсивной подготовки не нужно», — объясняет Карина Коробова.

Что использовать для подготовки к ЕГЭ

В открытом доступе существует большое количество материалов, которые помогут школьникам самостоятельно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена.

Чем пользоваться во время подготовки:

методические пособия;

сборники готовых задач ЕГЭ;

сайты с заданиями для подготовки;

сайты с теоретической базой;

гайды и чек-листы;

вебинары;

тематические группы в соцсетях.

Репетитор Карина Коробова предупреждает, что непроверенные ресурсы могут стать источником ненадежного материала. Чтобы быть уверенным в качестве любого пособия, нужно, в первую очередь, обратить внимание на имя его составителя.

«Если методическое пособие или гайд составил педагог или, еще лучше, эксперт, который прошел курсы проверки экзаменационных материалов, таким материалам можно доверять», — Карина Коробова, репетитор.

А вот если информация, найденная в открытых источниках, вызывает сомнения, лучше всего сверить ее со школьным учебником или обратиться за советом к репетитору или преподавателю.

Каждый год Федеральный институт педагогических исследований (ФИПИ) выпускает методические рекомендации для учителей по подготовке школьников к экзамену. В них указано, в каких типах заданий и какие именно ошибки допускали учащиеся. Так, на сайте ФИПИ доступны материалы на основе типичных ошибок ЕГЭ-2025.

Изучив задания прошлых лет, вызвавшие у школьников наибольшие трудности, можно сделать на них акцент при подготовке.

Зачем решать тренировочные варианты перед ЕГЭ

Карина Коробова обращает внимание, что для успешной сдачи экзамена важно в качестве тренировки решать актуальные по формату задания. Она советует использовать для подготовки реальные варианты ЕГЭ прошлых лет, которые можно найти в Открытом банке заданий ЕГЭ.

«Это тренировка и отработка тех знаний и навыков, которые вы освоили теоретически», — Карина Коробова, репетитор.

Решение тренировочных вариантов поможет:

привыкнуть к формату;

узнать количество времени, которое необходимо, чтобы решить задачи во второй части;

выявить свои ошибки и понять, какие темы требуют дополнительного изучения;

научиться быстро оформлять бланки ответов в соответствии со всеми правилами;

снизить уровень стресса в день экзамена.

«Во многих городах проводятся полноценные пробные ЕГЭ, где школьники решают варианты в атмосфере экзамена», — рассказывает репетитор.

Пробные тесты позволяют определить, насколько хорошо ученик может работать в условиях стресса и ограниченного времени, получить реальные результаты.

Решение пробных вариантов может помочь не только снизить уровень стресса, но и выявить слабые места.

«Где-то за полгода до ЕГЭ стоит сесть решать варианты с секундомером. Решили задание номер один — замерили, сколько времени у вас ушло, сделали второе — снова замерили. После того как вы решите целый вариант, вы увидите, на что вы тратите больше всего времени», — Карина Коробова, репетитор.

Стоит заранее выяснить, сколько времени тратится на каждое задание теста, а сколько — на письменную часть. На ЕГЭ сначала следует выполнить именно тест, а потом уже начинать решать задачи второй части — такой подход поможет грамотно распределить время.

Не стоит забывать, что перенос ответов из черновика на бланк тоже занимает время.

Как запомнить большой объем информации при подготовке к ЕГЭ

1. Регулярно повторяйте пройденный материал

Репетитор Карина Коробова уверена:

«Когда ты регулярно подсовываешь мозгу одну и ту же информацию, у него нет другого выхода, кроме как запомнить ее».

2. Создавайте ассоциативные ряды

Запомнить большой объем информации помогут короткие фразы или отдельные слова, которые будут напоминать о пройденном материале. Удобные для запоминания предложения можно составить самостоятельно, а можно найти в интернете.

Коробова рассказывает, что при подготовке к ЕГЭ по химии и биологии, например, можно запомнить коэффициенты в химических реакциях с помощью специальных скороговорок.

Какие фразы помогают запомнить химические правила?

«Щмяга» — это выдуманное слово поможет выучить основные карбоновые кислоты: щавелевую, малоновую, янтарную, глутаровую и адипиновую. «Алюминий, феррум, хром — их валентность равна трем. Натрий, калий, серебро — одновалентное добро. Магний, кальций, цинк и барий — их валентность равна паре». Это стихотворение используют, чтобы запомнить валентности химических элементов. Стихотворение, которое помогает запомнить формулу ангидрида: «Загорелся, всем на диво, фосфор в колбочке красиво — получился, надо знать, ангидрид Р2О5!» «Лей кислоту поверх воды, а то недолго до беды!» — эта фраза напоминает, что, по правилам техники безопасности, при приготовлении растворов сильных кислот кислоту нужно лить в воду, а не наоборот.

3. Разбавляйте теорию интересными фактами

Чтобы теоретическая часть лучше запоминалась, можно дополнять ее интересными историческими фактами и подкреплять визуально, например, через просмотр видео по теме.

«Когда рассказывается любая смешная, поучительная и интересная история, материал запоминается гораздо лучше, чем при сухом изложении фактов», — Карина Коробова, репетитор.

4. Не забывайте про отдых

«Очень важно при подготовке к экзаменам чередовать режим работы и отдыха. Уставший мозг — неэффективно работающий мозг», — объясняет Коробова.

Репетитор советует построить подготовку по принципу «час работы — час отдыха».

При подготовке к ЕГЭ репетитор рекомендует засечь на таймере ровно час и уделить это время только подготовке, не отвлекаясь на телефон. После этого нужно дать мозгу перезагрузиться и отдохнуть: посмотреть серию любимого сериала, поесть, пообщаться с друзьями или просто подремать.

«Важно продолжать радовать себя, потому что на экзаменах жизнь не заканчивается», — рассказывает эксперт.

Во время непосредственной подготовки важно откладывать в сторону телефон или переводить его в беззвучный режим — приходящие сообщения будут отвлекать и снижать уровень концентрации.

Если накануне экзамена остается совсем мало времени, то время отдыха можно сократить до получаса.

Самые распространенные ошибки во время ЕГЭ

В образовательном центре MAXIMUM Education отмечают, что каждый год есть определенный процент выпускников, которые не добирают 10-20 баллов не потому, что не знают темы, а потому что сильно нервничают во время экзамена. На школьников давит груз ответственности, и в результате они часто торопятся и допускают банальные ошибки.

Топ-5 частых ошибок перед и во время ЕГЭ:

зубрить всю ночь — лучше хорошо выспаться перед днем сдачи, чем сидеть до поздней ночи в надежде объять необъятное и изучить все темы, в которых ученик сомневается;

забывать про тонкости оформления — из-за недосыпа и тревожности многие школьники забывают о том, например, что бланки нужно заполнять черной гелевой ручкой;

использовать пробелы или любые разделительные знаки там, где в этом нет необходимости, — в результате при проверке компьютер считывает лишний пробел как ошибку и не засчитывает баллы за задание. А если нужно исправить ответ в бланке №1, это нужно делать в специальном поле по инструкции в контрольно-измерительных материалах (КИМ), зачеркивать или исправлять ошибку как-то иначе нельзя;

не продумывать стратегию — чтобы не терять время на экзамене, следует заранее определить, сколько времени понадобится на то или иное задание и исходя из этого начинать решать;

не учитывать время на проверку, перенос ответов из черновика в бланк, а также перерывы.

Cначала нужно проанализировать все задания и понять, какие из них ученик знает лучше, а какие хуже. Если во всех темах он одинаково уверен, то следует решать задания по порядку. Если есть вопросы, которые вызывают сомнение, то лучше отложить их на потом, а сперва заняться теми, которые даются легко и займут меньше времени.

Если при первичной проверке школьник увидит ошибку, важно суметь успокоиться и пройтись по пунктам решения, чтобы найти место, с которого в ответе пошли разночтения.

Сконцентрироваться помогут дыхательные упражнения или переключение внимания — например, можно посчитать, сколько в комнате черных предметов или изделий из дерева, а также найти глазами четыре материала с разной фактурой или три источника звука.

Важно помнить, что ЕГЭ — это экзамен, в ходе которого проверяются знания школьной программы. Чтобы сдать единый государственный экзамен, достаточно хорошо учиться, ведь у проверяющих нет цели поставить школьникам низкий балл. Главные советы, которые помогут справиться с ЕГЭ, — не волноваться и грамотно рассчитать время на самом экзамене.