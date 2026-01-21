Сенатор Клишас: допускать детей к соцсетям должны их родители

Только родители должны принимать решение о доступе ребенка к социальным сетям. Об этом заявил председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Таким образом сенатор прокомментировал предложение замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислава Гриба о запрете на доступ к соцсетям для детей до 10 лет. В разговоре с ТАСС он отметил, что детям постарше тоже нужны ограничения, но не такие радикальные. "Мы уже живем в информационном обществе, соцсети - это его часть. И нам нужно следить за контентом, чтобы ограничения определенного вида контента [были], определенное время нахождения в соцсетях. Но я против тотального запрета, нужен гибкий подход", - сказал Гриб. В декабре прошлого года первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что нижняя палата парламента не прорабатывает введение запрета на социальные сети для детей и подростков.