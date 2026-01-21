Эксперты оценили включение сборки дронов в школьную программу

Получение подобных практических навыков оправдано в связи с накаляющейся международной обстановкой.

Теме, однако, посвящён всего один урок, поэтому попробовать работу с БПЛА смогут не все учащиеся, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член правления организации Михаил Кушнир.

«На дроны один урок отведён, я не думаю, что все успеют его попускать, а тем более собрать, так что, скорее всего, это будет для тех, кто хочет. А в этом смысле — это здорово. Чем более прикладная есть возможность на занятиях, тем лучше. В жизни много всяких разных неприятностей, в том числе в связи с дронами и искусственными интеллектами и прочими вещами, люди инфантилизируются со страшной силой, поэтому такого рода занятия, которые помогают им входить в эти риски, и, если, не дай бог, они с ними столкнутся, а наверняка кто-то столкнётся, они будут к этому готовы. Это здорово. Когда начали возвращать задачи военного направления — это было грустно, но, если мы посмотрим новости, в которых уже говорят открыто, что к 30-му году страны НАТО готовятся воевать с нами. Будет это, не будет — вопрос второй. Но все говорят, что готовятся и они, и мы. Те, кто сейчас в школах в старших классах, они к 30-му году они будут вполне себе взрослыми. Поэтому в этом смысле надо готовиться».

Ранее стало известно, что школьников научат собирать дроны на уроках по основам безопасности и защиты Родины. Об этом говорится в утверждённом правительством перечне средств обучения для кабинетов ОБЗР.

Также сформирован дополнительный перечень средств обучения, он включает более 50 позиций. В нём есть программно-аппаратный комплекс для пилотирования дрона, комплект беспилотник-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки. В этот список вошли стрелковый тир для пневматического оружия, фляжка и котелок, прибор ночного видения, бинокль, сапёрная лопатка, палатка, спасательный круг и жилет.