Педагоги отмечают риски продления работы детских садов

Владимир Путин поручил продлить работу детских садов и яслей, чтобы мамы могли раньше выходить на работу и не боялись опоздать в садик за ребенком. Не всегда в семьях есть кому подменить маму. А долгий декрет, по словам некоторых мам, работает не в их пользу.

Так как в большинстве компаний и госучреждений рабочий день заканчивается в 18-19 часов, то идея с продлением работы детских садиков до 20:00 — рабочая. В Минпросвещения сообщили, что сегодня режим работы групп в каждом детском саду может быть адаптирован в соответствии с запросами родителей. Но практически 92% всех детсадовцев ходят в группы полного дня, которые работают, как правило, с 8:00 до 19:00. Также работают 718 групп продленного дня (13-14 часов) и даже 1131 группа круглосуточного пребывания. Они положительно зарекомендовали себя в Тульской, Волгоградской, Московской и Кемеровской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

По словам доцента факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Ольги Никифоровой, продление работы детсадов до 8 вечера становится необходимостью для поддержки работающих родителей, особенно матерей, которые хотят сохранить свою профессиональную "форму".

«Да, у детских садов есть право устанавливать гибкий режим работы, что полностью согласуется с текущими запросами семей. Эти изменения необходимо внести в устав организации, — отметила Никифорова. — В ряде регионов детские сады уже продлевают график до 20:00-21:00 по родительским заявкам, привлекая помощников воспитателя, младших воспитателей для вечернего присмотра. Это и нагрузку на основных воспитателей снижает, и родители довольны. Например, в Нижегородской области, Москве, Мордовии и других регионах уже внедрены группы продленного дня с дополнительным финансированием».

Однако ряд педагогов отмечают: наряду с положительными эффектами возможны и риски, которые необходимо учитывать. Среди них изменение штатного расписания и графика работы персонала, повышение нагрузки на педагогов и вспомогательный персонал, что может привести к профессиональному выгоранию, снижению концентрации внимания у дошкольников при ранних приходах и поздних уходах из сада. А психологи отмечают риск сокращения времени эмоционального контакта ребенка с родителями.

Тем не менее, по мнению Ольги Никифоровой, все необходимые предпосылки для решения вопроса, связанного с переходом на работу дошкольных групп в гибком режиме до 20:00, у системы дошкольного образования есть.

